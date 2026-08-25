Médicos paraguayos vuelven a manifestarse en las calles para exigir ajustes salariales

En el segundo día de una huelga convocada inicialmente hasta el viernes, los manifestantes se concentraron frente al Panteón Nacional de los Héroes, donde reposan los restos de los próceres de Paraguay, lanzaron encendidas proclamas de reivindicación y amenazaron con extender su protesta de forma "indefinida" si no son atendidas sus demandas.

"Cuando nadie roba, la plata alcanza" o "ningún paraguayo debe morir por ser pobre" eran algunas de las consignas que corearon los asistentes.

Tras dejar una corona de flores ante los próceres, los manifestantes intentaron marchar hasta el Congreso, pero la Policía cortó las calles aledañas al recinto legislativo.

Pese a todo, los líderes de la protesta lograron trasladarse hasta el Congreso, donde fueron recibidos por el presidente de la Cámara Baja, el diputado Raúl Latorre, quien les ofreció ser un interlocutor de sus demandas ante los parlamentarios.

Además de mayores ingresos y dotación de fármacos e insumos en los hospitales, los facultativos exigen los nombramientos oficiales de los profesionales que tienen contratos temporales y la mejora de sus condiciones laborales.

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La huelga afecta a los principales hospitales públicos, donde se suspendieron las consultas y cirugías programadas, pero no así a los pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), la entidad gubernamental que administra los fondos de pensiones y el sistema de salud de la gran mayoría de los trabajadores del país.

"Nosotros entendemos la necesidad de los pacientes de consulta, pero estamos totalmente sobrepasados", dijo a EFE Cynthia Vega, médica del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu de la ciudad de San Lorenzo, cercana a Asunción.

Así mismo, Vega calificó la falta de insumos en los hospitales como "tremenda" y negó que el salario de los médicos sea "suficiente" como, aseguró, han dicho algunos miembros del Gobierno.

El viernes pasado, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social oficializó los nombramientos de unos 11.000 trabajadores del sector, entre médicos, enfermeros y funcionarios administrativos.

No obstante, Vega, quien integra la mesa negociadora de los médicos, dijo que la cifra no se acerca al número real de oficializados, que calculó en menos de quinientos.

Esta mañana, los manifestantes trataron de "hacerse ver" por el presidente Santiago Peña, quien sostuvo un encuentro con empresarios en el Centro de Convenciones de la Conmebol en la ciudad de Luque, vecina de Asunción.

"No tuvimos ningún éxito, el presidente se dio la vuelta solamente para evitarnos", dijo a periodistas la líder de los galenos en huelga y secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rossana González.

Esta martes, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, aseguró que al Gobierno le resulta "imposible" financiar el ajuste salarial que exigen los médicos.

Sin embargo, el diputado opositor Rubén Rubín dijo esta mañana a los líderes de la huelga que "plata hay".

"Docentes, personal de blanco y fuerzas públicas son los cimientos de la democracia. Si no hay plata para ustedes, no tiene sentido conformar Gobierno (...), gastamos fortunas en bonificaciones para cargos públicos, entonces, plata hay", apuntó Rubín.

De igual manera, el parlamentario prometió transformase en la voz de los médicos cuando el Congreso inicie la discusión del presupuesto para 2027, que debe ocurrir a más tardar el próximo martes 1 de septiembre, y consideró como un momento propicio para garantizar los recursos de los posibles aumentos.

Los médicos aseguran que el último reajuste salarial que recibieron fue aprobado en 2012.

Un galeno devenga como mínimo entre cinco millones (832 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (900 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales.