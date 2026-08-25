Ministro de Defensa afirma que Israel no abandonará sus posiciones en Siria

"No nos moveremos (...) mientras existan amenazas yihadistas contra el Estado de Israel. El mensaje al presidente de Siria (Ahmed al-Sharaa) es claro: cuando se despierte por la mañana en el Palacio de Damasco, mire al Monte Hermón y vea a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), sabrá que estamos aquí para defender a nuestras comunidades y nuestra frontera", afirmó Katz según medios israelíes.

Según el diario The Times of Israel, el titular de Defensa añadió que Israel actuó "contra un intento turco de establecerse en Siria", en referencia al ataque israelí de la semana pasada contra una base aérea siria.

Israel bombardeó el aeropuerto militar de Abu Duhur, cerca de Idlib y a unos 300 kilómetros de la frontera entre Siria y la frontera de Israel (si se establece en los Altos del Golán sirios, que fueron anexionados a Israel en 1981), en la noche del 18 al 19 de agosto, alegando un presunto despliegue de tropas turcas inminente en la zona.

Sin embargo, tanto Turquía como Siria negaron el presunto plan para desplegar tropas en Abu Duhur.

Pocos días después, delegaciones de alto nivel de Siria e Israel se reunieron en Jordania, con mediación de Estados Unidos, para buscar "medidas prácticas" que permitieran reducir la tensión generada por el ataque israelí.

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La tirantez con Ankara, mientras tanto, sigue en aumento. El pasado viernes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tildó al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de "dictador antisemita" después de que Turquía pidiera a la Interpol ejecutar una orden de detención contra el mandatario israelí.