Mueren tres personas y 146 resultan heridas en un incendio en una planta de gas rusa

Moscú, 25 ago (EFE).- Dos ciudadanos chinos y un ruso fallecieron y 146 personas resultaron heridas este martes en un incendio en una planta de gas de la región de Amur, en el Lejano Oriente ruso, donde se ultimaban los preparativos para la puesta en marcha de la instalación, informó la propia empresa en un comunicado.