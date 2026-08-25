Mueren tres personas y 146 resultan heridas en un incendio en una planta de gas rusa

"A pesar de la rápida asistencia médica, no se pudo salvar a una de las víctimas, ciudadano chino y empleado de una empresa subcontratada", señala la nota difundida en la web de la planta.
Más tarde, la planta elevó a tres el número de los muertos, incluido otro ciudadano chino y un trabajador ruso.
De los 146 heridos, más de una veintena han sido hospitalizadas.
Los heridos más graves serán trasladados a Moscú, para recibir tratamiento, en un vuelo especial del Ministerio de Emergencias.
Por el momento se desconocen las causas del suceso, que podrían deberse a una explosión de barriles de metanol, según canales de Telegram rusos.
La planta en cuestión aspira a convertirse después de su lanzamiento en uno de los mayores productores mundiales de polietileno y polipropileno.