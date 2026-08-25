No al aborto, censura y remigración en la "nueva primavera" italiana del ultra Vannacci

Con la vista en las elecciones generales de 2027, el FN ha publicado en su web parte de su programa, donde se presenta como "una fuerza de derecha patriótica e identitaria", "orgulloso de sus raíces nacionales fundadas en el derecho romano, la filosofía griega, el heroísmo del cristianismo romano-germánico y los valores de la civilización católica".

"Identidad nacional, familia natural, seguridad, libertad, mérito y tradición" son los valores fundamentales que este partido considera esenciales para lograr "una nueva primavera italiana".

Futuro Nazionale se constituyó en junio, después de que Vannacci rompiera con la Liga de Matteo Salvini y se llevara consigo a varios parlamentarios de esta formación y de las otras dos que componen la coalición de Gobierno en Italia (Hermanos de Italia de Giorgia Meloni y la berlusconiana Forza Italia).

En la "primavera italiana" del FN es "innegociable" la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, lo que incluye el rechazo a la eutanasia y al aborto, que Vannacci no considera un derecho.

El exgeneral propone además el reconocimiento del feto como sujeto jurídico incluso a efectos de otorgar beneficios y bonificaciones a la madre y miembros de la familia.

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Una familia que en la Italia del FN solo puede la "natural", la que se forma a partir del matrimonio entre un hombre y una mujer, única institución de pareja que debe estar legalmente reconocida, por lo que Vannacci propone abolir las uniones civiles.

El FN explicita su rechazo a la agenda LGBTI y plantea la censura de contenidos "homosexuales" en televisión para "proteger a los menores": propone una franja horaria con esa restricción desde las 6 de la mañana a las once de la noche, con sanciones e incluso la suspensión de licencia para las cadenas que lo incumplan.

Quiere que se considere "delito universal" todo lo relacionado con el cambio de sexo, desde la cirugía de reasignación hasta los tratamientos hormonales y plantea prohibir las adopciones a las parejas homosexuales. También se opone a las leyes que tipifican como delito la homofobia o la homotransfobia.

"Futuro Nazionale pretende detener el proceso migratorio, considerándolo insostenible dada su magnitud, y revertirlo, incluso mediante la remigración", defiende este partido, que rechaza la multiculturalidad: "la presencia masiva de otros pueblos no es una característica de nuestra historia, por el contrario representa una amenaza para la existencia de una identidad social".

Vannacci promete 22 medidas para invertir los flujos migratorios, entre ellas, la prohibición de regularizaciones excepcionales, la supresión de la reagrupación familiar, el fin de cuotas de entradas masivas y el endurecimiento de la concesión de ciudadanía exigiendo 20 años de residencia legal previa.

Para ello, defiende la soberanía total del Estado italiano sobre sus fronteras: "sin soberanía fronteriza no hay soberanía nacional".

Otra propuesta llamativa es incluir formación militar en el sistema educativo público mediante módulos y campamentos sobre defensa y seguridad nacional.

También sugiere un "experimento político" para otorgar "múltiples derechos de voto" a los padres y que sufraguen en representación de sus hijos menores de edad con el fin de "otorgar representación a todos los italianos".

Y, como defensor de la civilización cristiana, la religión ocupa un lugar destacado en el programa de Vannacci: reconoce la pluralidad de credos "compatibles y respetuosos con nuestra historia" pero se opone firmemente a una "concepción indiscriminada" del derecho a la libertad religiosa.

"Las asociaciones vinculadas a formas de actividad religiosa claramente desviadas y excepcionalmente extremas, cuyo objetivo sea subvertir la ley natural o predicar el odio hacia la civilización cristiana, deben ser monitoreadas y, de ser necesario, disueltas", indica el programa.

Según un reciente sondeo de Ipsos, el partido de Vannacci alcanza ya el 7,1 % en intención de voto, por encima de la Liga, que cae al 5,1 %. Los Hermanos de Italia de Meloni siguen siendo la formación más votada, aunque baja hasta el 26,5 %. Forza Italia mantiene el 8,3 %, mientras que el opositor Partido Demócrata se sitúa en el 20,1 % y el Movimiento 5 Estrellas en el 14,5 %.