ONG chilena Techo construye primeras diecisiete casas para víctimas de sismos en Venezuela

A través de una nota de prensa, la organización detalló que estas viviendas se construyeron en comunidades de El Junquito, en Caracas, y Guaracarumbo, en La Guaira (norte), el estado más devastado por los terremotos.

"Durante cuatro días, más de 120 voluntarios locales se movilizaron para llevar a cabo la construcción de estas primeras viviendas, además de otros veinte voluntarios y trabajadores de México, Colombia y Chile", indicó la ONG.

Techo subrayó que trabaja desde hace quince años de manera permanente en Venezuela y activó un plan de respuesta humanitaria el mismo día del desastre para evaluar los daños y priorizar las zonas con mayor afectación tras el doble sismo.

La ONG aseguró que planifica las siguientes fases de construcción en comunidades de Falcón y Yaracuy, al oeste de Venezuela; así como en Carabobo, Aragua y Miranda, al norte del país caribeño, y para ello mantiene su campaña de recaudación de fondos.

En julio pasado, Juan José Ayarza, ejecutivo global de la organización, dijo a EFE que Techo planea la construcción de al menos doscientas viviendas para afectados del doble terremoto, que dejó alrededor de 17.900 personas sin hogar y 6.500 fallecidas más.

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Las viviendas miden dieciocho metros cuadrados y fueron hechas de madera prensada o fibrocemento, una mezcla de cemento, agua y fibras.