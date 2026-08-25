ONU sitúa en 47 los muertos en masacre en Haití, incluidos 22 en el recinto de una iglesia

En un comunicado, Naciones Unidas trasladó la condena de su secretario general, António Guterres, por la masacre perpetrada por las bandas armadas en la comuna de Kenscoff, a las afueras de Puerto Príncipe, que dejó "al menos 47 muertos".

Entre ellos se encontraban "22 que fueron presuntamente ejecutados en el recinto de una iglesia donde se habían refugiado".

"Los incesantes ataques de pandillas contra las comunidades y la pérdida de vidas ponen de manifiesto la alarmante situación de seguridad en Haití y refuerzan la urgente necesidad de intensificar los esfuerzos de seguridad haitianos e internacionales para combatir a las pandillas", subrayó la nota.

El secretario general, según el comunicado, pidió además a las autoridades haitianas "que garanticen que los responsables de estos ataques rindan cuentas ante la justicia, incluso a través de las unidades judiciales especializadas, creadas recientemente con apoyo internacional para investigar crímenes masivos".

EFE había podido contabilizar el lunes en el lugar de la masacre al menos una veintena de cadáveres.

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La violencia provocó protestas, cuando cientos de habitantes se concentraron después de la masacre frente al comisariado de Kenscoff para denunciar la situación de inseguridad y reclamar una respuesta de las fuerzas del orden.

Los manifestantes cuestionaron la gestión estatal y denunciaron la falta de medidas concretas para frenar la violencia que afecta a la comuna desde hace más de 20 meses.

Las bandas, integradas en la coalición armada Viv Ansanm, buscan consolidar su presencia en Kenscoff, una zona estratégica por su proximidad al departamento del Sudeste y a la ciudad de Jacmel, que hasta ahora ha permanecido relativamente al margen de la violencia que afecta a gran parte del área metropolitana de Puerto Príncipe.

Tras los ataques, los grupos armados suelen replegarse hacia barrios fronterizos con Kenscoff, entre ellos Carrefour, zonas donde la presencia del Estado es muy limitada.

Según datos de la ONU actualizados este martes, la violencia en Haití causó en los primeros seis meses del año al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos.

A esto se suma que unos 5,8 millones de haitianos, aproximadamente un 52 % de la población, sufren de inseguridad alimentaria (en categoría 3 sobre 5), mientras que la cantidad de personas desplazadas alcanzó el año pasado 1,4 millones, un nivel sin precedentes, según datos de organismos internacionales.