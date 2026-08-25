Perú declara de interés nacional la visita del papa León XIV que tendrá lugar en noviembre

Mediante una resolución suprema firmada por la presidenta, Keiko Fujimori, y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, el Ejecutivo peruano otorgó esta calificación a la visita del pontífice con el objetivo de acelerar los procesos de contratación para la organización de la visita papal.

Esta declaración permitirá a la Cancillería peruana aplicar el procedimiento especial de contratación para la administración pública.

Este lunes, el Gobierno peruano instaló la comisión extraordinaria de alto nivel para la visita de León XIV, encabezada por el canciller Espá.

La sesión permitió recoger los comentarios, y aportes de los titulares y representantes de los ministerios integrantes de la Comisión, respecto de las responsabilidades que corresponderán a cada entidad en la preparación de la visita, así como de las prioridades que requieren atención inmediata para el éxito de la cita apostólica.

Asimismo, se recibió el compromiso del sector privado para colaborar con el trabajo de esta comisión.

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León XIV realizará su primera gira por Suramérica entre el 6 y 16 de noviembre, y estará en Perú del 11 al 16 para visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El pontífice, nacido en Chicago (Estados Unidos), concretará así su esperado regresado como pontífice a Perú, donde se le considera el papa peruano tras haber adquirido su nacionalidad en 2015 y ejercer en él más de veinte años de vida pastoral, desde misionero hasta obispo, cuya labor en la Diócesis de Chiclayo lo llevó a ser convocado por el papa Francisco para el Vaticano.

Será también el sexto viaje internacional del Papa León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril y a España, en junio. Francia será el próximo viaje del 24 al 28 de septiembre.