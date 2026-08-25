Petróleo de Texas baja 3,12 % tras plan para repatriar diplomáticos EE.UU. a Oriente Medio

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 2,65 dólares respecto al cierre anterior.

El Departamento de Estado de Estados Unidos se está preparando para empezar con los regresos de su personal en el exterior, que, según un documento interno obtenido por NYT, podría comenzar esta semana.

Este informe recoge que primero está previsto que se restablezca el personal en las embajadas de Israel, Líbano, Arabia Saudita, Catar, Jordania, Omán, Irak y Kuwait.

La noticia pareció aliviar a los inversores del mercado del crudo, debido a que se puede interpretar como un movimiento de Washington porque no prevé una reanudación del conflicto a gran escala con Irán.

Por otro lado, el precio del crudo también bajó después de que el Gobierno de Donald Trump anunció un plan de sanciones contra Irán para presionar a la República Islámica.

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Pese a que tradicionalmente el mercado del crudo se ha movido a la baja cuando han aumentado las esperanzas de que se logre poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz, el anuncio de la operación 'Paria Económico' para cortar "todas las opciones económicas" de Irán no ha provocado ningún repunte.

Los analistas consideran que las sanciones elevan más las posibilidades de alcanzar una resolución que las de provocar una nueva disrupción física del suministro, lo que explica, en parte, la bajada de hoy.

En su informe Sevens Report, el analista Tom Essaye destaca el carácter "no violento" de la estrategia de la Administración de Donald Trump para explicar la respuesta del mercado.

Además, apunta que tampoco hubo tanta reacción porque "las amenazas de Trump de la semana pasada ya habían esbozado muchos de los detalles" del plan de sanciones.