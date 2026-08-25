Presidente Orsi buscará el consenso político en Uruguay antes de su discurso ante la ONU

Orsi adelantó este martes que en su intervención buscará transmitir "lo que es Uruguay en el mundo" y plantear su aspiración a que "algunas cosas dejen de estar como están", después de que en su primer discurso ante la ONU el año pasado defendiera el diálogo, la mediación y el papel de su país en la promoción de la paz y la prevención de conflictos.

"Yo tengo que ir a la Asamblea General de la ONU y pretendo intercambiar puntos de vista con todo el arco de los partidos, porque estamos en una coyuntura internacional compleja, donde hay que tener mucho cuidado y es bueno tener diálogo con los jefes de los partidos", enfatizó.

"Lo mejor que tenemos los uruguayos para mostrar en esos escenarios es nuestra historia y nuestros vínculos", puntualizó el presidente uruguayo.

Orsi confirmó que mantendrá el encuentro con los representantes de los partidos opositores, tras conversar sobre esa posibilidad con el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y explicó que la reunión se celebrará el jueves con el objetivo de escuchar las distintas posiciones.

En septiembre de 2025, durante su primer discurso en las Naciones Unidas, Orsi aseguró que la distancia entre quienes más tenían y quienes más sufrían es cada vez mayor, al tiempo que remarcó que los principios de libertad e igualdad estaban cada vez más divorciados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente recordó también la voluntad del país suramericano de sumar esfuerzos para contribuir con la estabilidad y la paz en un mundo que definió como "cada vez más convulsionado y desafiante".

"Uruguay está en condiciones inmejorables de ofrecerse al mundo como una anfitrión de negociaciones, como promotor de redes de dialogo y mediación que conduzcan a la construcción de la paz y prevención de conflictos. Créanme que estamos preparados para este reto cada vez más urgente y más necesario", enfatizó en ese momento.

Este martes, Orsi participó en el acto en que se conmemoró el aniversario 201 de la Declaratoria de la Independencia, llevado a cabo en el departamento (provincia) de Florida.