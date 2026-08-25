Ramaphosa dice que "fuerzas externas" instigan la violencia contra migrantes en Sudáfrica

"Una parte considerable de esto, ciertamente no toda, pero sí una parte importante, está siendo impulsada e instigada desde fuera de Sudáfrica", afirmó Ramaphosa durante una sesión de preguntas y respuestas en la Asamblea Nacional (Parlamento).

El mandatario señaló que la policía sigue pistas sobre maniobras que buscan retratar a Sudáfrica en conflicto con sus vecinos continentales, aunque no dio detalles de esas "fuerzas externas".

"Estamos trabajando arduamente para esclarecer y determinar con precisión el papel que han desempeñado tanto nuestros propios ciudadanos como aquellos a quienes consideramos ajenos a la comunidad", agregó el mandatario en respuesta a las preguntas del líder del opositor partido Luchadores por la Libertad Económica (EFF), Julius Malema.

Cuestionado sobre cuándo se producirán arrestos contra los promotores de los disturbios, el jefe de Estado garantizó que las fuerzas de seguridad y la Fiscalía investigan las denuncias para llevar ante la justicia a quienes hayan perpetrado o incitado actos de violencia que resultaron en lesiones o muertes.

Asimismo, Ramaphosa enfatizó que el fenómeno migratorio no es una responsabilidad exclusiva de Pretoria, sino un desafío regional que exige respuestas coordinadas junto a la Unión Africana (UA) y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC).

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"No somos llaneros solitarios. Sabemos que pertenecemos a una comunidad de naciones", afirmó el mandatario, quien recordó que en la última cumbre de la SADC Sudáfrica urgió a abordar las causas profundas de la migración, como la inestabilidad económica, la falta de cobertura social, la salud y la seguridad.

El presidente concluyó que la estrategia migratoria del país se mantendrá basada en el Estado de derecho y el respeto a la dignidad humana, combinando el combate a la corrupción en el sistema de extranjería y el refuerzo de los controles fronterizos con el impulso de vías legales de migración.

La tensión continúa creciendo en el país tras la ola de ataques xenófobos y protestas en principio dirigidas contra la inmigración ilegal, pero que han resultado en violencia contra migrantes africanos.

La crisis ha llevado a países como Malaui, Ghana, Nigeria, Zimbabue, Kenia, Uganda o Mozambique a repatriar a decenas de miles de sus ciudadanos.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en varias ocasiones en los últimos años con decenas de muertos, especialmente en los barrios más vulnerables.