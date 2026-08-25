República Dominicana registró un crecimiento interanual de 4,6 % en julio de 2026

Otros factores que incidieron en la economía dominicana fueron el de la enseñanza, transporte y almacenamiento, servicios profesionales, agropecuaria y energía y agua, aunque la minería se contrajo un 15,9 % por una "disminución" en los volúmenes de extracción de oro y plata, afirmó el organismo en un comunicado.

En cuanto a la construcción, el Banco Central señaló que su crecimiento viene impulsado "principalmente" por la ejecución de proyectos de inversión privada y el "mayor dinamismo" de la inversión pública.

De igual manera, han incidido en el crecimiento de dicho sector las "mejoras institucionales para agilizar y dar transparencia" a los procesos de aprobación de nuevas obras, mientras que el crédito destinado a esta actividad creció un 18,2 % interanual a cierre de julio, equivalente a más de 28.000 millones de pesos (unos 482 millones de dólares) adicionales respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el crecimiento interanual de las actividades financieras, seguros y actividades conexas en julio se debe a la expansión del 8 % del crédito dirigido al sector privado y el incremento de las comisiones de las entidades financieras.

Respecto a la manufactura de zonas francas, su crecimiento en julio se debe al desempeño favorable de las exportaciones de calzados, productos eléctricos y tabaco, así como la fabricación de productos metálicos, productos minerales no metálicos y las otras industrias manufactureras.

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El alza interanual de hoteles, bares y restaurantes en julio de 2026 se debe al aumento de viajeros por vía aérea; al recibir 961.682 pasajeros, un 6,7 % más que en el mismo periodo de 2025.

Además, de enero a julio de 2026, la cifra de llegadas por avión ascendió hasta los 5,8 millones, un 9,4 % más que en el mismo periodo del año anterior.

La economía dominicana "cuenta con fundamentos sólidos, un sistema financiero estable y un sector privado resiliente que, junto con la coordinación de las políticas monetaria y fiscal, permitirán continuar enfrentando los desafíos del entorno externo", destacó el Banco Central.