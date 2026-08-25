Salvini plantea elevar el déficit de Italia en 20.000 millones en próximos presupuestos

El líder de la Liga aseguró en una entrevista con el portal ilSussidiario.net que para adoptar este incremento del gasto "no hace falta el visto bueno de Bruselas, hace falta una decisión nacional, porque las guerras, desafortunadamente, continúan, tanto en Irán como en Ucrania".

En concreto, Salvini explicó que el Ministerio de Infraestructuras y Transportes necesitaría "al menos 6.000 o 7.000 millones solo para compensar el aumento de precios respecto a las licitaciones" ya adjudicadas.

"En septiembre, corro el riesgo de paralizar varias grandes obras", alertó en sus declaraciones, confirmadas por su portavoz.

Sobre la financiación de esta medida, el ministro garantizó que no se pedirá este dinero "a los artesanos, a los autónomos o a las pequeñas empresas", sino que apuntó hacia el sector financiero y grandes corporaciones.

"Los bancos, las aseguradoras, las empresas energéticas y las petroleras están ganando dinero (...). Me alegra, que quede claro: no estoy a favor de la expropiación proletaria, pero en un momento como este, necesitamos pedir una contribución a quienes pueden", aseveró.

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Salvini hizo hincapié en el sector bancario, al considerar que "los bancos tendrán que dar su contribución, porque están obteniendo beneficios extraordinarios que sin precedentes en la historia de la República.

El líder de la Liga precisó que su propuesta no busca gravar los beneficios generales, sino "la diferencia entre intereses activos y pasivos", y que es una medida dirigida a los grandes bancos y no a los créditos corporativo ni a las cajas rurales.

"Si tomamos los primeros cinco o seis del país, los beneficios son enormes. Unicredit e Intesa (Sanpaolo), en los últimos tres años, han obtenido 54.000 millones de euros de beneficios", subrayó.

Salvini puso como ejemplo a España: "Si hiciéramos como en España, donde hay un Gobierno muy lejano a mí, partiendo del 5 % nos llevaríamos a casa al menos 2.000 millones al año. En los primeros tres años, Sánchez ha obtenido 5.000 millones y los bancos españoles continúan ganando muchísimo dinero".

Frente a las críticas de quienes sostienen que esta fiscalidad ahuyentaría la inversión, Salvini calificó el argumento de "tontería" y aseguró que los bancos "son empresas bastante protegidas" y que trabaja con las garantías del Estado.

"Si este año hipotetizamos unos 40.000-42.000 millones de beneficio (de los bancos), el 5 % son 2.000 millones", señaló.