SIP premia reportaje sobre crimen organizado en minería de Amazonía entre lo mejor de 2026

Entre los premiados figuran profesionales de medios de comunicación de Norteamérica, América Latina, el Caribe y Europa, seleccionados por un jurado integrado por miembros de la Comisión de Premios de la SIP a través de 12 categorías en concurso, informó este organismo, con sede en Miami, en un comunicado.
"Estos premios son también un reconocimiento al enorme esfuerzo que realizan periodistas y medios para seguir produciendo información de calidad", dijo la presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, María Lorente.
Los premios están divididos en 13 categorías e incluyen 26 menciones honoríficas a trabajos que van desde la denuncia del tráfico de personas en el Caribe, hasta la resiliencia de comunidades indígenas frente a la crisis climática en Canadá o investigaciones sobre corrupción, crimen organizado y migración forzada, cuya amplitud temática fue resaltada por el jurado.
Esta fue la primera edición en que se incluyó una categoría dedicada a la perspectiva de igualdad.
-Premio de Periodismo en Profundidad (Patrocinado por La República, Perú): 'El precio del progreso: el lado oscuro de los minerales críticos en la Amazonía', de Juan Torres, Bram Ebus, Arianna de Sousa-García, Natalie Barusso, Daniela Castro, Emily Costa, Fábio Bispo, Hyury Potter, Isabela Granados, Joseph Poliszuk y María de los Ángeles Ramírez, Amazon Underworld, de Colombia.
-Premio de Opinión (Patrocinado por El Mercurio, Chile): '¿Volver a Caracas?', de Catalina Lobo-Guerrero, El País-América, de Colombia.
-Premio de Entrevista Alejandro Miró Quesada Garland (Patrocinado por El Comercio, Perú): 'Arturo Pérez-Reverte con Hugo Alconada Mon: ‘Hay lugares de los que nunca se vuelve’, de Hugo Alconada Mon, La Nación, de Argentina.
-Premio a la Cobertura Noticiosa de Actualidad (Patrocinado por Infobae): 'Luta Busca: familiares desaparecidos', de Rebeca Cardoso Ligabue, Alfredo Henrique, Rebeca Ligabue, Rafaela Lima, Érica Montenegro, Gui Prímola, Lara Abreu, Daniel Ferreira, Michael Melo, Rodrigo Freitas, Victor Sansil, Douglas Macedo, Fernanda Sousa, Fabio Leite, Márcia Delgado, Otto Valle, Olívia Meireles y Lilian Tahan, Metrópoles, de Brasil.
-Premio de Periodismo sobre Medio Ambiente Roberto Eisenmann Jr. (Patrocinado por La Prensa, Panamá): 'Países Minados II', de Sol Lauría, María Teresa Ronderos, Rigoberto Carvajal, Emiliana García, Mercedes Agüero R., Noelia Esquivel Solano, Ernesto Rivera, José Pablo Román Barzuna, David Chavarría y Hulda Miranda, Concolón, CLIP y Voz Guanacaste, de Panamá.
-Premio de Periodismo sobre Migración Claudio Paolillo (Patrocinado por La Silla Rota, México): 'Ada and Her Family Fled El Salvador. She Died Alone in the New Mexico Desert', de Lillian Perlmutter, Rolling Stone, de Estados Unidos.
-Premio de Podcast (Patrocinado por Agencia France Presse, Montevideo-Bogotá): 'Angelina vuelve: la historia y las luchas de una bombera chiquitana', de Jhulissa Michelle Nogales Cardozo, Mijail Miranda Zapata, Angelina Rodas Surubí y María Rosario Rodas Surubí, Muy Waso, de Bolivia.
-Premio de Fotografía (Patrocinado por La Prensa Gráfica, El Salvador): 'Serie Colombia golpeada por ataques antes de las elecciones', de Santiago Saldarriaga Quintero, The Associated Press, de Colombia.
-Premio de Video (Patrocinado por Fundación Carlos Freire, Ecuador): 'Río Colorado: la disputa por el agua en tiempos de sequía', de Alejandro Melgoza Rocha, Omar Sánchez de Tagle, Íñigo Arredondo Vera, Paloma Lafuente Clark, Rubén Mondragón, Marcos García Alvarado, Williams Castañeda, Evelyn Alcántara, Erick Ruiz, Andrea Salinas y Luis Villegas, N+Focus / Vix-Univisión, de México.
-Premio de Periodismo de Datos (Patrocinado por Grupo de Comunicaciones Corripio, República Dominicana): 'Radiografía del Poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en 2026', de Gisella Salmón Salazar, Lorena Obregón, Mayté Ciriaco, Héctor Villalobos, Armando Scargglioni C., Angela Peña y Marcelo Hidalgo, El Comercio, de Perú.
-Premio de Ilustración e Infografía (Patrocinado por El Tiempo, Colombia): 'Artemis II', de Candela Heredia, Valentina Ravera, Pablo Loscri, Diana Agustina Fernández, Ezequiel Brahim y Nicolás Cassese, La Nación, de Argentina.
-Premio de Periodismo Universitario (Patrocinado por CLAEP): 'La lucha libre como escape y sueño en Ecatepec', de David G. Martínez Rodríguez, Corriente Alterna, de México.
- Premio de Periodismo con Perspectiva de Igualdad (Patrocinado por la CIM): 'Silenciadas: Os bastidores de reportagens sobre crimes sexuais', de Cristina Fibe Gambirasio, Revista Piauí y Audible, de Brasil.