Terremoto puede restar 0,27 puntos porcentuales a crecimiento del PIB de Colombia este año

Esta cifra tomó en cuenta el cálculo del Gobierno nacional, de que el costo de la reconstrucción, que estará bajo coordinación del denominado Fondo Milagro, será de cerca de treinta billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares).

"Según nuestras estimaciones, el terremoto restaría 0,27 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2026, mientras que la normalización de la actividad y la reconstrucción aportarían 0,20 puntos en 2027 y 0,08 puntos en 2028", afirmó el director de Lumen Economic Intelligence, Luis Fernando Mejía.

Esta reducción se profundiza en los departamentos más afectados por el terremoto. Según el estudio, como consecuencia del sismo, el crecimiento del Chocó, donde estuvo el epicentro, se puede reducir este año en 2,34 puntos porcentuales; seguido por Risaralda (-2,5), Quindío (-2,11) Valle del Cauca (-1,75) y Caldas (-1,48).

"Estas cifras miden cuánto menor sería el crecimiento de cada departamento frente a un escenario sin terremoto. En conjunto, los cinco departamentos representan 14,5 % del PIB nacional", indicó la compañía en un comunicado.

Según el estudio, el impacto del terremoto sobre el crecimiento se evidencia en tres aspectos: la producción que se deja de generar por la destrucción de edificios públicos; la interrupción temporal de la actividad por daños en infraestructura, restricciones de movilidad y desplazamientos, y el gasto de reconstrucción.

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La firma añadió que en 2027 el efecto directo sobre el crecimiento será positivo en 0,20 puntos porcentuales divididos entre "la normalización de la actividad" y el gasto de reconstrucción, mientras que en 2028 el aporte neto al PIB será de 0,08 puntos.

"Los resultados indican que el impacto macroeconómico agregado es relativamente acotado a nivel nacional, pero significativamente mayor en las economías de los departamentos más afectados", indicó el estudio.