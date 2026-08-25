Trump acusa a Canadá de querer "llevar a la quiebra" a empresas de EE.UU.

"Canadá ha estado 'estafando' a EE.UU. durante décadas. Han estado imponiendo a nuestros agricultores aranceles del 400 % y más. Han llevado a la quiebra a muchas empresas estadounidenses magníficas", aseguró Trump en su red Truth Social.

Este es el tercer mensaje en lo que va de martes donde el mandatario critica duramente a Ottawa, a la que impuso aranceles del 50 % sobre unos 20.000 millones de dólares en productos tras el fracaso del diálogo para llegar a un acuerdo con condiciones que el Gobierno canadiense consideró "inaceptables".

Según Trump, "durante 10 años (los canadienses) se negaron a certificar los aviones Gulfstream", una situación que terminó con su intervención. "Querían acaparar el 100 % del mercado para el competidor canadiense de Gulfstream", afirmó sin pruebas.

"Trato con muchos países, y Canadá es, con diferencia, el más difícil e intransigente. Se creen con derecho a todo, pero no son un estado (de EE.UU.), ¡y se les acabó el privilegio!", insistió.

En un cuarto mensaje publicado apenas 20 minutos después, el republicano advirtió que "en los últimos 10 años, Estados Unidos perdió, en promedio, 60.000 millones de dólares anuales en su relación con Canadá".

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También publicó una foto del lago Ontario, en la frontera común entre ambas naciones, donde aparece tachado el nombre con una cruz roja y en su lugar aparece "Lago de América" en letras doradas, el color preferido del mandatario.

Trump ya había afirmado este mismo martes que se está planteando "cambiar el nombre" del lago Ontario debido a que no prevé "hacer muchos más intercambios comerciales" con esa provincia canadiense.

Estas afirmaciones recuerdan a su decisión de renombrar al Golfo de México como "Golfo de América" en documentos y comunicación oficiales estadounidenses.

También reiteró sus ataques al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y aseguró que "jamás interferiría" con los canadienses francófonos, en respuesta a las críticas de Ottawa de que algunas de las demandas de Washington interferían con su soberanía.

La tensión entre los dos aliados históricos llegó a sus puntos más altos el fin de semana, cuando entraron en vigor los nuevos aranceles de Washington, ante lo que Carney prometió responder "dólar por dólar" con represalias que se aplicarán a partir del 8 de septiembre.

Trump además amenazó este lunes con aumentar al 50 % los aranceles sobre todos los vehículos, partes y acero provenientes del país vecino a partir del 1 de enero de 2027.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, el republicano ha hecho continuas referencias a Canadá como el "estado 51" de Estados Unidos, algo que el Gobierno canadiense rechaza categóricamente.