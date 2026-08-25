UE condena que Bielorrusia vete distintas iniciativas para combatir la propaganda de Moscú

"Constituye un ejemplo más de los esfuerzos sistemáticos del régimen por reprimir el pensamiento crítico, restringir las libertades fundamentales y reducir el espacio cívico. La Unión Europea condena enérgicamente tales acciones", dijo un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Para la UE, se trata de una decisión "injustificada" que "pretende restringir el acceso de los bielorrusos a información independiente y a oportunidades educativas".

"Instamos al régimen bielorruso a revocar esta decisión sin demora y a poner fin a la represión que ejerce contra el pueblo bielorruso", señaló.

EUvsDisinfo trabaja para concienciar sobre la desinformación y la manipulación informativa, mientras que los programas SALT y "Educación para los bielorrusos" han permitido a estudiantes e investigadores bielorrusos estudiar y desarrollar su labor en Europa. Estas iniciativas reflejan el compromiso de la UE de apoyar al pueblo bielorruso y mantener los contactos entre personas, precisó el portavoz comunitario.

La decisión de Bielorrusia afecta, precisamente, a las páginas EUvsDisinfo, los programas SALT y "Educación para los bielorrusos", y a la Agencia Central de Gestión de Proyectos de Lituania.

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La UE, añadió el portavoz, "seguirá apoyando al pueblo bielorruso y defendiendo su derecho a recibir información imparcial y a acceder a oportunidades para estudiar, aprender y trabajar en un entorno de libertad académica".