Un 66 % de Cuba permanecerá a la vez sin corriente este martes en el horario "pico"

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

La situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "crítica", según ha calificado el propio Gobierno de la isla. El cubano promedio sufre actualmente más horas sin corriente al día que con fluido eléctrico.

En este contexto, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.160 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.300 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.140 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.170 MW.

La situación energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país, fuente responsable del 40 % del mix energético que se nutre de crudo nacional, sufran habituales averías.

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De esta forma, en esta jornada, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía al SEN por averías o trabajos de mantenimiento.

La presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima, los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, responsables de otro 40 % del mix energético; mientras que el 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.