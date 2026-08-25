Un hijo de exiliados cubanos es candidato republicano a vicegobernador de Florida

"Mis padres huyeron del comunismo en Cuba y dejaron su hogar y negocio porque sabían lo que pasa cuando el gobierno toma el control: desaparece la libertad y el socialismo convierte y reemplaza las oportunidades por la miseria", declaró Ávila en un evento en Miami, hogar de la mayor diáspora cubana en EE.UU.

Ávila, de 42 años y nacido en Hialeah, ciudad en la zona metropolitana de Miami que tiene la mayor proporción de cubanos de Estados Unidos, se describe a sí mismo como un conservador 'America First', en sintonía con Trump, además de haber sido el legislador "más conservador" en 2024, según la Unión Americana Conservadora.

El senador estatal, que también ha sido capitán de la Guardia Nacional y congresista local, prometió que "el socialismo nunca tendrá un hogar en el estado de la Florida", en su primer discurso en español como candidato en la Torre de la Libertad, que acogió a exiliados cubanos en las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX.

"Por eso lucho, nuestra comunidad sabe a dónde nos lleva el socialismo", manifestó Ávila. "Con Byron Donalds como nuestro próximo gobernador del estado de la Florida, mantendremos a la Florida libre, fuerte y próspera", agregó.

La candidatura de Ávila refleja la apuesta de Donalds y los republicanos en Florida por colocar el rechazo al "socialismo" en el centro de la campaña en medio del ascenso de los Socialistas Democráticos de América (DSA), como la candidata demócrata a senadora, Angie Nixon, en una región en la que votantes cubanos han respaldado a Trump.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Bryan Ávila es el hijo de exiliados cubanos, huyeron del comunismo para que sus hijos vivieran en libertad. No heredamos alas políticas. No heredamos el derecho de nacimiento político. Pero lo que heredamos fue la responsabilidad de luchar por el estado que le dio a nuestras familias todo", expresó Donalds en el evento.

Donalds se enfrentará al candidato demócrata David Jolly, excongresista que abandonó el Partido Republicano durante el primer mandato de Trump, en las elecciones del 3 de noviembre para suceder al actual gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.