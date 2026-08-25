Viceministro del Tesoro asume como ministro de Economía y Finanzas Públicas en Bolivia

Morales juró al cargo en un acto en el antiguo Palacio de Gobierno en La Paz, luego de ratificarse la destitución de José Gabriel Espinoza, quien fue censurado por el Parlamento el martes pasado tras no comparecer a una citación para explicar las políticas del Gobierno frente a la crisis económica actual.

"Asumo esta responsabilidad con profundo agradecimiento y con plena conciencia del trabajo que tenemos por delante, gracias por la confianza depositada", afirmó Morales.

El nuevo ministro indicó que su compromiso "es preservar la estabilidad, potenciar las finanzas públicas, generar condiciones para la inversión, producción y el empleo".

Por su parte, Paz dijo que Morales "tiene conocimiento de las diferentes instancias e instituciones que comprenden la economía" y también "de estos difíciles meses" que, según dijo, les "ha tocado gobernar desde inicio de gestión" en noviembre pasado.

El gobernante pidió a la nueva autoridad que sea "abierto", "transparente" y "cercano".

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"Nunca debemos perder de vista para quién trabajamos, trabajamos para la gente, para la patria", agregó.

La designación de Morales se da un día después de que Espinoza retirase una acción constitucional que interpuso en contra de su censura en el Legislativo, con lo que se ratificó su destitución del puesto.

El también economista Espinoza fue censurado la semana pasada pese a que solicitó reprogramar su interpelación argumentando dos viajes para atender asuntos oficiales.

El Gobierno sostuvo entonces que la resolución de censura emitida por el Legislativo era "inconstitucional", al interpretar que la Constitución señala que se debió hacer con dos tercios de los miembros de la Asamblea y no solo de los parlamentarios que asistieron a la sesión, como ocurrió en este caso.

Con el mismo argumento, Espinoza anunció el mismo día una consulta al Tribunal Constitucional sobre la legalidad de su censura y eventual destitución.

El viernes, el Gobierno de Paz destituyó a Espinoza mediante un decreto que designó en el cargo de forma interina al ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Oscar Mario Justiniano, y que dejó abierta la posibilidad de que el economista vuelva a sus funciones si la Sala Constitucional fallaba a su favor.

Tras retirar el recurso legal, Espinoza agradeció al presidente Paz por la "confianza" y expresó su deseo de que "a su Gobierno le vaya bien", porque si eso ocurre, "le irá bien a Bolivia".