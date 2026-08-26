Fernando Cerimedo y sus nexos con Paraguay: claves para entender el caso

El vínculo entre el estratega digital argentino Fernando Cerimedo y el consultor político Andrés “Andy” Rivas cobró notoriedad pública a partir del reconocimiento directo del propio Cerimedo. Durante una premiación en Mar-a-Lago, Estados Unidos, Cerimedo grabó un video en el que felicitó y destacó a su “gran amigo” Rivas como un socio estratégico indispensable. En esa ocasión, recordó el trabajo electoral que realizaron juntos en Honduras con el objetivo explícito de disputar el poder y desplazar a la izquierda regional.

Cerimedo —conocido por dirigir La Derecha Diario, por su rol en la campaña de Javier Milei y por haber estado imputado en las investigaciones ligadas al asalto al Palacio de Planalto en Brasil— fue detenido en Bolivia bajo la acusación de intentar asesinar a su expareja, Nadia Beller, quien también colaboraba con él en tareas políticas. Según la denuncia, el estratega habría contratado sicarios para perpetrar el ataque. Tras su detención, los allanamientos a sus propiedades derivaron en el hallazgo de sumas de dinero en efectivo en dólares y moneda boliviana, mientras que Beller denunció ante los medios que Cerimedo realizaba recaudaciones ilícitas mientras operaba como asesor de Rodrigo Paz en ese país.

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¿Con quién trabajó Andy Rivas en Paraguay?

La articulación entre ambos operadores tuvo su correlato presencial en Paraguay en 2024, cuando Cerimedo viajó a Asunción para participar como conferencista en un foro sobre coyuntura regional. En ese evento compartió panel con economistas locales y con el propio Andy Rivas, visibilizando ante la escena pública paraguaya el trabajo conjunto y la sintonía estratégica que ambos consultores venían consolidando en el exterior.

Rivas cuenta con más de una década de actividad en la consultoría política local junto a diversos dirigentes y partidos. Sus nexos con la ANR datan desde 2017 e incluyen lazos con Santiago Peña y Pedro Alliana, con quien coincidió en espacios formativos de fundaciones internacionales como la Friedrich Naumann y el Instituto Republicano Internacional (IRI), además de haber asesorado a figuras como Hugo Ramírez.

Su rol adquirió mayor relevancia a inicios de 2025, cuando integró comitivas oficiales y apareció en invitaciones diplomáticas en Washington como asesor informal del canciller Rubén Ramírez Lezcano, sin contar con designación en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde esa posición fue señalado como articulador de negociaciones clave, como el traslado de la embajada paraguaya a Jerusalén y el impulso a la candidatura de Ramírez a la secretaría general de la OEA, iniciativa que derivó en pedidos de informe en el Congreso tras detectarse una duplicación en los gastos de pasajes y viáticos del ministerio.

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FIU, Dick Morris y redes conservadoras

En el ámbito internacional, Rivas está integrado a la academia y estructura de consultoría que responde a Dick Morris, histórico asesor vinculado a la derecha global. Asimismo, fue designado director de la sede en Uruguay del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, dependiente de la Universidad Internacional de Florida (FIU), entidad dedicada a la formación en valores conservadores que acordó un programa de capacitación para 4.000 directores escolares en Paraguay y para la cual publicaron tanto el presidente Peña como el ministro Enrique Riera.

Esta red converge de forma habitual en plataformas como Latino Wall St, organización que albergó el Inauguration Ball de enero de 2025 al que asistió Peña, reconoció a Cerimedo con elogios de Eduardo Bolsonaro y organizó la 2026 Hispanic Prosperity Gala, evento auspiciado por Ueno Bank que contó con la presencia de su cúpula directiva.

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Situación actual de Cerimedo

Actualmente, Fernando Cerimedo permanece recluido con detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra. La justicia boliviana lo mantiene bajo investigación principal por tentativa de feminicidio en grado de autoría intelectual, a lo que la Fiscalía sumó una causa por presunto enriquecimiento ilícito a raíz del dinero hallado en sus allanamientos y los testimonios de Beller sobre cobros irregulares. En paralelo, el avance del proceso generó un fuerte impacto político en la región, provocando que referentes del gobierno argentino tomen distancia pública de su figura y acelerando cambios en el control y la estructura de sus medios digitales.