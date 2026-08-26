Caso Mafe: así quedaron las condenas para los cinco adultos procesados

Alrededor de las 23:00 de este martes, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Luis Ovelar (presidente), Andrea Riquelme y Víctor Vera inició la lectura de las condenas para los cinco adultos procesados por distintos hechos relacionados con el feminicidio de María Fernanda Benítez, ocurrido en mayo del año pasado en Coronel Oviedo.

La decisión llegó tras una última jornada que se extendió durante todo el martes, con las palabras finales de los acusados y un cuarto intermedio en el que el colegiado analizó las numerosas pruebas incorporadas al juicio oral y público.

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Primera condena: 10 años para Mikhaella Rolón

La primera sentencia conocida fue para Chiara Mikhaella Rolón Melgarejo, amiga del principal sospechoso del crimen, a quien el Tribunal en unanimidad impuso 10 años de prisión por instigación a cometer feminicidio. Los hechos punibles de omisión de dar aviso de un hecho punible y apología del delito no fueron acreditados en su contra.

La pena coincide con lo solicitado durante el juicio por los fiscales Fermín Segovia y Noelia Montañía de Narvaja, quienes representaron al Ministerio Público a lo largo del proceso.

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Segunda condena: 3 años para el suegro del principal sospechoso

El Tribunal condenó también, por mayoría, al suegro del principal sospechoso del crimen, a 3 años de prisión. El condenado fue sindicado de no haber formalizado la denuncia correspondiente pese a manejar información sobre el hecho, en el marco de los delitos de frustración de la persecución penal.

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El juez Víctor Vera votó en disidencia y se opuso a la condena. Según su postura, la acción del suegro del sospechoso no reunió todos los elementos del tipo legal acusado, y consideró que se trató de un acto natural entre personas cercanas.

La pena se ajusta a lo requerido por la Fiscalía durante los alegatos finales del juicio oral y público.

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Tercera condena: 5 años para el farmacéutico señalado por inducir el aborto

El Tribunal condenó a Franco Antonio Acosta, señalado como propietario de la farmacia que supuestamente vendió los medicamentos abortivos utilizados para inducir el aborto de la víctima, a 5 años de prisión por tentativa de aborto y frustración de la persecución y ejecución penal.

La pena superó en un año el pedido de cuatro años que había formulado la Fiscalía durante los alegatos finales.

4 años y 6 meses para los padres del principal sospechoso

El Tribunal cerró la lectura de condenas con las penas para los padres del principal sospechoso, a quienes impuso 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad a cada uno.

El padre fue condenado por exposición al peligro, simulación de hecho punible y frustración de la persecución penal. La madre recibió la misma pena, por idénticos hechos punibles: exposición al peligro, simulación de hecho punible y frustración de la persecución penal.

Ambas condenas superaron el pedido de cuatro años que había realizado la Fiscalía para cada uno durante el juicio oral.