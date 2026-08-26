Mafe: ¿por qué el acusado no será condenado a la pena máxima de 10 años?

El fiscal Fermín Segovia explicó que el adolescente acusado por el feminicidio de María Fernanda Benítez se expone a una pena máxima de ocho años de privación de libertad, pese a que actualmente la legislación prevé sanciones más severas para adolescentes infractores.

Según indicó, los hechos investigados ocurrieron entre abril y mayo de 2025, cuando el procesado tenía 17 años y estaba vigente el marco penal que establecía penas de entre seis meses y ocho años para adolescentes.

En ese contexto, señaló que una eventual condena debe ajustarse a la normativa que regía al momento de la comisión de los hechos, por lo que la Fiscalía no podría solicitar una pena superior a ese límite.

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Por qué no puede aplicarse la pena máxima de 10 años

Segovia recordó que la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 1.680/01) que elevó la pena máxima para adolescentes a 10 años fue aprobada con posterioridad al caso.

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El agente sostuvo que la aplicación de esa reforma en este proceso está impedida por el principio de irretroactividad de la ley penal, que establece que una norma más gravosa no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.

Por ese motivo, insistió en que el juicio debe desarrollarse bajo las disposiciones legales vigentes cuando se produjo el crimen.

Acusación por feminicidio y aborto

La Fiscalía sostiene la acusación por feminicidio y aborto contra el adolescente, debido a que María Fernanda Benítez, de entonces 17 años, estaba embarazada al momento de su muerte.

El crimen ocurrió el 27 de mayo de 2025 en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. La Fiscalía considera que, además del feminicidio, la muerte del feto configura el hecho punible de aborto.

Segovia destacó que el feminicidio constituye el delito de mayor gravedad atribuido al acusado. Sin embargo, reiteró que el límite de una eventual condena está determinado por el régimen penal especial aplicable a adolescentes.

El fiscal recordó, además, que el juicio oral contra el principal sospechoso se desarrolla a puertas cerradas debido a que era menor de edad al momento de los hechos.

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Condenas a los adultos involucrados

Este martes se dieron a conocer las condenas para cinco adultos procesados por distintos hechos relacionados con el caso. Entre ellas, la pena de 10 años de prisión para Mikhaella Chiara Rolón Melgarejo por instigación a cometer feminicidio.

También fueron condenados el suegro del principal acusado, el farmacéutico Franco Antonio Acosta y los padres del adolescente.

Tras conocerse las sentencias, los padres de María Fernanda expresaron su desacuerdo con las penas impuestas y anunciaron que analizarán nuevas acciones legales.