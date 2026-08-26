Olimpia se estrena en la Copa Paraguay 2026

El partido entre Olimpia y Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, que compite en la Primera División B (tercer nivel de nuestro balompié), se celebrará en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 18:30 y corresponde a la décima semana, tercera fase (dieciseisavos de final) de la Copa Paraguay 2026.

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El ganador de este enfrentamiento de eliminación directa, que significa que en caso de empate va a los penales, lidiará en octavos de final con el Sportivo Luqueño, que viene de dejar al margen a Paraguarí AC, de la segunda categoría.

Derlis Benítez fue designado a impartir justicia en suelo capiateño, teniendo como auxiliares de banda a Luis Onieva y Héctor Medina. El cuarto árbitro será César Avel Rolón.

Las entradas cuestan 25.000 guaraníes en Graderías, 30.000 en Plateas y 40.000 en Preferencias. Las localidades pueden ser adquiridas a través de Tuti.

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El Decano en la Copa de Todos

El más ganador de nuestro fútbol totaliza 23 presentaciones en la Copa de Todos, que se disputa desde el 2018, con un paréntesis en 2020 por la pandemia de Covid-2019. El balance: 14 victorias, 7 empates y 2 derrotas. El términos estadísticos, las caídas sufridas en penales son computadas como igualdades.

El máximo artillero franjeado en la competencia es el estelar Derlis Alberto González (32), con 10 goles. Precisamente el delantero de dispone a ganar minutos contra el Conquistador saldivareño en su proceso de preparación, dependiendo del desarrollo del espectáculo, pues hasta aquí viene actuando en la Reserva, en la que las exigencias son menores.

Uno de los mejores perdedores

En la edición inaugural de la Copa Paraguay, en 2018, Olimpia llegó a la final, que la perdió en la tanda desde los 12 pasos contra Guaraní, en Pedro Juan Caballero.

En dicho evento, el Expreso había caído en una serie de penales contra Trinidense, en el extinto estadio Adrián Jara del General Díaz de Luque (actualmente propiedad de la Conmebol), pero logró pasar como uno de los mejores perdedores de la fase.

Su única conquista en este certamen se dio en 2021, al salir airoso en la tanda penalera contra Sol de América, en el Defensores del Chaco.

Actuaciones por torneo

2018: Vicecampeón. Perdió en los penales ante Guaraní.

2019: Octavos de Final. Eliminado en penales por el Cristóbal Colón de Ñemby.

2021: Campeón. Se impuso en penales contra Sol de América.

2022: Octavos de Final. Eliminado al caer por 4-0 ante Libertad. El duelo se suspendió al minuto 53 por disturbios ocasionados por la hinchada franjeada.

2023: Dieciseisavos de final. Eliminado en penales por Sportivo San Lorenzo, en una actuación consagratoria del mundialista Orlando Gill.

2024: Cuartos de Final. Eliminado por Nacional, que lo venció por 2-0.

2025: Octavos de Final. Eliminado en penales contra Atlético Tembetary.