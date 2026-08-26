Mundial de Rally: Jon Armstrong y Josh McErlean elogian los paisajes de Encarnación

La previa del Campeonato Mundial de Rally (WRC) en suelo paraguayo no solo genera expectativa en el plano deportivo, sino también en la proyección turística del país. Los corredores irlandeses Jon Armstrong y Josh McErlean, representantes oficiales de M-Sport Ford, utilizaron su cuenta en la red social X para mostrar imágenes y expresar su fascinación por los paisajes de Encarnación.

Ambos atletas se encuentran instalados en el departamento de Itapúa para disputar la fecha mundialista, donde el centro de operaciones y el parque de servicios tienen como sede principal a la capital departamental.

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Repercusión en redes sociales

A través de publicaciones en X, tanto Armstrong como McErlean retrataron distintos puntos de los tramos que visitaron.

Las publicaciones rápidamente generaron interacción entre aficionados del deporte motor y seguidores locales, quienes celebraron la difusión internacional de los atractivos del sur del país.

El desafío en los caminos de Itapúa

En lo estrictamente deportivo, la dupla de Ford Puma Rally1 afrontará un trazado caracterizado por caminos de tierra roja, sectores veloces y tramos técnicos de alta exigencia. La presencia de tripulaciones y equipos de primer nivel sitúa a Encarnación en el foco del automovilismo internacional durante toda la semana de competencia.