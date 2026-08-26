De la Espriella firma extradición a EEUU de cinco antiguos negociadores de grupos armados

Entre las extradiciones que firmó aparecen las de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, uno de los jefes de la disidencia de las FARC Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB); Willinton Henao Gutiérrez, conocido como Mocho Olmedo, miembro del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), y Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca, líder de las paramilitares Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), quienes están en poder de las autoridades.

Igualmente avaló la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, líder de una disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y Fredy Castillo Carrillo, conocido como Pinocho, miembro de las ACSN, quienes "se encuentran prófugos".

"He ordenado hacer efectiva la entrega en extradición a los Estados Unidos de América de cinco ciudadanos, cuyas extradiciones ya habían sido concedidas por el Gobierno Nacional durante el año 2025, pero cuya entrega permanecía suspendida debido a la participación de estas personas como representantes en distintos procesos, mesas o espacios de diálogo adelantados por el Gobierno anterior", expresó.

Estos cinco criminales son pedidos por EE.UU. por delitos "relacionados, según cada caso, con narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo", según el mandatario.

"Luego de verificar cada caso (...) no encontramos acreditados aportes verificables ni resultados concretos de estas personas a la consecución de la paz", añadió De la Espriella.

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La política de 'paz total', buque insignia del Gobierno de Petro, hizo agua por el fracaso de los diálogos con la guerrilla del ELN y la proliferación de los grupos armados que han incrementado la violencia en el país.

Esta ambiciosa propuesta también incluía negociaciones con las disidencias de las FARC y el sometimiento a la justicia de bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, pero los resultados fueron pocos.

Antes de asumir el cargo el pasado 7 de agosto, De la Espriella aseguró que en su "Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron" del ejecutivo que lideró Petro.