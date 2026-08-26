Ecuador y Perú fortalecen la cooperación para la administración del Canal de Zarumilla

Durante el encuentro, realizado en ciudad de Machala, capital de la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, se revisaron los avances de los grupos técnicos de ambos países y se analizó la planificación para la limpieza del Canal de Zarumilla.

Además, se estudio la contratación del seguro de obra, la definición de los puntos focales de la entidad ecuatoriana responsable de la operación y el mantenimiento de la infraestructura.

También se abordaron asuntos de seguridad y coordinación institucional en la zona fronteriza, indicó este miércoles el Ministerio de Ambiente y Agua.

Por Ecuador, la Empresa Pública del Agua (EPA EP) participará como entidad responsable de la operación del Canal, en coordinación con las instituciones competentes y conforme a los mecanismos establecidos entre ambos países.

Freddy Muñoz, viceministro del Agua de Ecuador, señaló que "los resultados de la XVI Comisión (realizada entre el 24 y 25 de agosto) serán incorporados al seguimiento de la agenda bilateral, y estarán sujetos a revisión periódica por parte de las autoridades de ambos Estados".

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"Este mecanismo forma parte de los espacios institucionales mediante los cuales Ecuador y Perú mantienen la coordinación sobre asuntos de interés común", recordó.