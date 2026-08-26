El juicio contra el "cerebro" de los ataques del 11S comenzará en junio de 2028

El supuesto ideólogo de los ataques y sus tres cómplices, Ammar al Baluchi, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi, afrontaron un largo proceso marcado por numerosas demoras en la base naval de Guantánamo hasta la decisión hoy del teniente coronel Michael Schrama, casi 25 años después de los atentados.

La Fiscalía había solicitado que el juicio comenzara en enero de 2027, pero el juez Schrama determinó que no era una fecha realista.

Mohamed, arrestado en 2003 y recluido en instalaciones de máxima seguridad de Guantánamo desde 2006, está acusado de ser quien supuestamente habría propuesto la idea de los atentados a Osama bin Laden y luego supervisado la operación.

Los cargos contra Mohamed, Al Baluchi (también conocido como Ali Abdul Aziz Ali), Attash, Al Hawsawi y un cuarto acusado, que después fue retirado del caso por incapacidad mental, fueron presentados por primera vez ante una comisión militar en 2008, por supuestamente organizar uno de los peores atentados terroristas de la historia de Estados Unidos.

En julio de 2024, Mohammed y otros dos acusados, recluidos en la base de Guantánamo, llegaron a un acuerdo con los fiscales militares para declararse culpables del asesinato de 2.976 personas a cambio de evitar la pena de muerte, un acuerdo que más tarde fue revocado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El largo procedimiento quedó suspendido durante varios años y fue reformulado bajo nuevas normas en 2012, cuando comenzaron las vistas preliminares para determinar la fecha del juicio, vistas que se han retrasado por las dudas en la admisibilidad de las pruebas obtenidas mediante supuesta tortura y problemas logísticos.