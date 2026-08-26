El Mercosur y Vietnam inician negociaciones con vistas a un acuerdo comercial

"Tuve la satisfacción de recibir a los equipos de trabajo en la primera ronda presencial de las negociaciones comerciales entre el Mercosur y Vietnam", expresó a través de redes sociales el canciller argentino, Pablo Quirno.

A finales de diciembre pasado, Vietnam y el mayor bloque comercial sudamericano, fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, acordaron abrir negociaciones para un acuerdo comercial preferencial (ACP) compatible con las normas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio.

En ese momento, ambas partes establecieron que el acuerdo a alcanzar buscará promover la expansión del comercio mediante la eliminación de aranceles y abordar las medidas no arancelarias necesarias para facilitar un acceso efectivo a los mercados y asegurar que los flujos comerciales reflejen el potencial de sus economías.

"El inicio de estas negociaciones constituye un hito importante en el fortalecimiento de los vínculos entre el Mercosur y Vietnam, impulsando un proceso de negociación que promoverá la integración regional y contribuirá a unas relaciones económicas más dinámicas y mutuamente beneficiosas entre ambas partes", resaltaron en un comunicado conjunto a finales de diciembre pasado.

Del lado del Mercosur las negociaciones técnicas son lideradas por Argentina.

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Quirno destacó en su mensaje de este miércoles que "Vietnam es un socio comercial cada vez más relevante".

Precisó que el país asiático es el sexto destino de las exportaciones argentinas, con un volumen comercial de unos 4.000 millones de dólares anuales y un superávit para el país suramericano de unos 1.400 millones de dólares en 2025.