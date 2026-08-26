El Niño puede afectar a 1,2 millones de peruanos si alcanza una intensidad extraordinaria

Así lo señaló en declaraciones a la prensa extranjera acreditada en Perú el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Enrique Vásquez, una de las máximas autoridades encargadas de preparar al país para la llegada de El Niño, a partir de noviembre.

El Niño es un fenómeno que se repite sin una frecuencia fija y que se caracteriza por un atípico calentamiento del Pacífico Este Tropical, lo que genera lluvias torrenciales en la costa norte de Perú y de Ecuador que devienen en inundaciones, desbordamientos de ríos y huaicos, término usado en Perú para nombrar a los aluviones.

De acuerdo con el último reporte del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen), la magnitud de este evento será entre fuerte y extraordinaria, con el pronóstico de que sus efectos sean muy fuertes desde noviembre hasta febrero de 2027.

Vásquez señaló que la prioridad actualmente es limpiar los cauces de los ríos de las regiones con mayor riesgo de verse afectadas, así como adquirir la suficiente ayuda humanitaria, tanto de alimentos como de otros bienes de primera necesidad, para repartir en el momento que se dé la emergencia.

El jefe del Indeci explicó que trabajan bajo el peor escenario posible en virtud de los datos históricos que cifran en unos 1,2 millones de personas el número de afectados a nivel nacional, como ocurrió en los peores eventos de este fenómeno en las décadas de los años 80 y 90.

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En ese sentido, indicó que el cauce del río Piura, uno de los que tradicionalmente se ha desbordado en eventos fuertes de El Niño, está actualmente "colmatado" y es parte de los 536 puntos críticos que se han identificado para actuar en el plazo más breve.

"El problema es que tenemos población asentada sobre quebradas que quizá antes no se habían activado (con lluvias) y que ahora podrían hacerlo y verse afectados", sostuvo Vásquez, al señalar que la temperatura del mar apunta a un evento fuerte, pues está entre 3,5 y 5 grados celsius por encima del promedio histórico.

El jefe de Indeci también detalló que están equipados con el sistema de alerta temprana, de modo que puedan lanzar alarmas a los teléfonos móviles de la población dentro de un segmento geográfico determinado, en caso de que observen que el aumento del caudal de los ríos cercanos a esa zona se vuelva un riesgo para sus habitantes.

Los daños materiales pueden alcanzar un coste de más de 3.000 millones de dólares, con un impacto en el producto interno bruto (PIB) de Perú de entre el 0,8 % y el 1 %, según una estimación realizada por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

Kiel Arroyo, docente de la carrera de Economía y Gestión Ambiental de la UARM, advirtió que el principal riesgo para la economía peruana sería un "shock" de oferta y fiscal que empiece con la interrupción de infraestructura y termine trasladándose a distintos sectores, como la pesca, la agricultura, la construcción y los activos físicos.