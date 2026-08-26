El tifón Saudel se acerca a la costa oriental china tras paso de Narra por el sur del país

El Centro Meteorológico Nacional situó a Saudel en la madrugada local del jueves en el mar de China Oriental, a unos 485 kilómetros de la frontera entre las provincias surorientales de Fujian y Zhejiang, con vientos máximos de 40 metros por segundo cerca de su centro.

El sistema, que se había debilitado de tifón fuerte a tifón, avanzaba hacia el oeste-suroeste y podría tocar tierra entre la noche de este jueves y la mañana del viernes en la franja costera comprendida entre Zhejiang y Fujian, según medios estatales.

Las autoridades prevén que Saudel deje vientos fuertes en el este y sureste de China: en el mar de China Oriental, el estuario del río Yangtsé, la bahía de Hangzhou y las costas de Zhejiang y Fujian, con rachas más intensas en las zonas próximas al centro del tifón.

El impacto sobre el transporte aéreo era todavía limitado a primera hora del jueves en los principales aeropuertos del este y sureste del país, aunque el de Ningbo anunció que suspenderá la operación de vuelos desde las 23:30 hora local (15:30 GMT) por la influencia de Saudel.

Según datos de la plataforma Feichangzhun consultados por EFE hacia las 09:30 hora local (01:30 GMT), los aeropuertos de Shanghái-Pudong, Shanghái-Hongqiao, Hangzhou, Wenzhou, Ningbo y Fuzhou funcionaban con "normalidad", aunque los de Ningbo y Wenzhou acumulaban ya decenas de cancelaciones.

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En paralelo, las lluvias asociadas a los restos de Narra, que tocó tierra esta semana en Hainan y Cantón tras causar inundaciones en Guangxi, seguirán afectando a zonas del sur del gigante asiático.

Los meteorólogos advirtieron de que la combinación de varios sistemas tropicales recientes puede aumentar el riesgo de riadas, deslizamientos, corrimientos de tierra y anegamientos en zonas ya castigadas por las lluvias.

La sucesión de Narra y Saudel llega en un verano marcado en China por tifones, lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos, con decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas.