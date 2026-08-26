España protagoniza la nueva edición del Festival Ravel

El certamen, que se celebra hasta el 5 de septiembre en San Juan de Luz y otros escenarios del País Vasco francés, propone durante casi tres semanas un recorrido por la música española y por los estrechos vínculos musicales que, a lo largo de más de un siglo, han unido a Francia y España.

El concierto inaugural no podía ser más simbólico, con obras de Maurice Ravel y Manuel de Falla sonando frente a frente en el monumental templo de San Juan Bautista de San Juan de Luz, una de las joyas del patrimonio vascofrancés, con Bertrand Chamayou al piano junto al director Josep Pons y la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse.

El programa incluye 'Rapsodia española', 'Alborada del gracioso' y el célebre 'Bolero' de Ravel, junto a 'Noches en los jardines de España' y 'El sombrero de tres picos' de Falla.

"España es muy importante para Ravel. Hay casi una triple cultura en él: francesa, española y vasca", explica el pianista y director artístico del festival, Bertrand Chamayou, que recuerda que Ravel y Falla "eran muy amigos" y tenían muchas cosas en común, como "el cuidado del detalle, el refinamiento y la calidad de la factura de sus obras", así como un modo de vida "bastante ascético; vivían para su música".

Durante casi tres semanas, el festival recorrerá la música española desde el Barroco hasta la creación contemporánea. Lo hará a través de conciertos sinfónicos, recitales, música de cámara, flamenco y un cine-concierto dedicado a Luis Buñuel y Salvador Dalí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De Falla a Albéniz, Granados, Turina o Mompou, la programación muestra distintas maneras de imaginar y construir una música española.

El festival resume este recorrido como "un viaje entre la España moderna y la España Soñada", entre la imagen de una España de postal que fascinó a los compositores extranjeros y la música que descubrieron al acercarse a sus verdaderas raíces.

"Es un viaje hacia las raíces mismas de la música española y de lo que hace la belleza de vuestra cultura y de este país absolutamente maravilloso", dice Chamayou.

Esta edición del festival sirve, además, de pretexto para rememorar un episodio clave de la historia musical entre ambos países, cuando a comienzos del siglo XX París se convirtió en punto de encuentro de compositores españoles como Isaac Albéniz y Manuel de Falla, y figuras francesa como Debussy y Ravel.

"El intercambio entre Francia y España en la música de aquella época es algo casi sin precedentes en la historia", afirma el director del festival, para quien Ravel y Falla representan dos caras de ese diálogo: "Ravel miraba hacia España y Falla miraba también hacia Francia".

Chamayou aclara, no obstante, que "la idea del festival no es hacer solo música española, sino promover una visión de España", en un recorrido que incluye a Scarlatti y Boccherini, nacidos en Italia; a George Crumb y sus composiciones sobre García Lorca, o al cine de Buñuel llevado a la música por el argentino Martín Matalón.

La otra apuesta de Chamayou es la transmisión. "Espero inculcarles apertura de espíritu" dice al referirse a los 50 jóvenes músicos y compositores de 15 nacionalidad que se forman actualmente en la Academia Ravel, creada hace casi 60 años.

Uno de ellos, el español Álvarez Pérez Sánchez, ganador en 2025 del Premio de Composición de la Academia, estrenará en el Festival Ravel una de sus creaciones.

La programación se cerrará con una noche dedicada al flamenco. Entre el concierto inaugural y el de clausura, el Festival Ravel recorrerá casi un siglo y medio de sonidos, influencias y encuentros entre España y Francia.