Grecia comprará dos fragatas a Italia en el marco de un plan para modernizar su Armada

"El acuerdo de aplicación entre la República Helénica y la República Italiana, que activa el programa para la adquisición de dos fragatas italianas FREMM (clase Bergamini), se firmará el martes 8 de septiembre en Roma", precisa la nota oficial.

Según detalla el semanario To Vima, se trata de las fragatas Carlo Bergamini y Virginio Fasan, dos buques pertenecientes a la Marina militar italiana que entraron en servicio en 2013.

El Carlo Bergamini es un buque de uso general con un desplazamiento de 6.700 toneladas y una eslora de 144 metros, equipado con un cañón principal OTO Melara y un sistema de 16 celdas para misiles antiaéreos Aster 15 y Aster 30.

Cuenta además con misiles antibuque Otomat Teseo y torpedos MU90 para la guerra antisubmarina.

El Virginio Fasan está optimizado para la lucha antisubmarina, con cuatro lanzadores de misiles antisubmarinos MILAS, lo que reduce a cuatro el número de sus celdas para misiles antibuque.

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La primera de las unidades se incorporará a la Marina griega en 2028, mientras que la segunda lo hará en al año siguiente, según las autoridades militares.

Esta compra se enmarca en un amplio plan del Gobierno heleno para modernizar el Ejército, que prevé inversiones por 28.000 millones de euros en los próximos diez años.

El anuncio coincide con un repunte de la tensión diplomática entre Grecia y Turquía a raíz de la reciente presentación de un nuevo marco de ordenación territorial para el desarrollo de energías renovables en aguas del mar Egeo.

Tras la publicación del plan, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores turco, Öncü Keçeli, advirtió en sus redes sociales de que la iniciativa "no tendrá ningún efecto jurídico" para Ankara, al tiempo que reiteró que existen "zonas grises", es decir, "formaciones geográficas en el Egeo cuya soberanía no ha sido transferida a Grecia por tratados internacionales".

Por su parte, el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, respondió este lunes que "las zonas de soberanía griegas son indiscutibles", por lo que serán defendidas con determinación, y recalcó que el único asunto pendiente de negociación con Turquía es la delimitación de las zonas económicas exclusivas (ZEE) en el Egeo y el Mediterráneo oriental.

En 2022, Grecia acordó comprar a las empresas francesas Naval Group y MBDA France cuatro fragatas FDI HN por 3.900 millones de euros —la primera de las cuales fue entregada recientemente—, y el año pasado adquirió 36 sistemas de artillería de cohetes a empresas israelíes por un valor cercano a los 650 millones de euros.

Grecia y Turquía, dos países miembros de la OTAN, llevan décadas en una disputa sobre la delimitación de las aguas territoriales en el Egeo y el Mediterráneo oriental.