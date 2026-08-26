Juez se niega a exigir la extradición de un agente de ICE acusado de disparar a migrante

Christian Castro enfrenta cargos en Minnesota por agresión y por denunciar falsamente un delito en relación con un operativo ocurrido el 14 de enero, cuando disparó contra el inmigrante venezolano Julio Sosa Celis, de 24 años.

Castro fue arrestado en mayo en Harlingen, en el sur de Texas, por agentes estatales y de la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota (BCA, por sus siglas en inglés), días después de que se presentaran cargos en su contra.

Las autoridades de Minnesota habían solicitado su extradición desde su arresto, pero él permanece bajo custodia en Brownsville, Texas, una ciudad fronteriza con México.

La semana pasada el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó una demanda contra el estado de Texas y su gobernador, el republicano Greg Abbott, para exigir la extradición, alegando su temor a que Castro fuera liberado y huyera a México.

En su fallo, el juez Fernando Rodríguez Jr. señaló que Minnesota no había demostrado que el gobernador Abbott hubiera actuado indebidamente al demorar la tramitación de la solicitud de extradición.

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La legislación de Texas limita a 90 días el periodo de detención bajo órdenes de extradición, que en el caso de Castro se cumplen este jueves, lo que supone que podría quedar en libertad.

En un comunicado posterior al fallo, Ellison calificó como “preocupante” que el gobernador Abbott esté tardando para considerar la solicitud de extradición y subrayó que el tribunal reconoció que Castro representa un riesgo de fuga.

"Seguiremos litigando este caso y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que Castro sea devuelto a Minnesota para enfrentar los cargos penales en su contra", sentenció.

Sosa fue una de las tres personas que recibieron disparos de agentes de ICE durante la denominada operación 'Metro Surge', en la que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó a cientos de agentes migratorios en Mineápolis, lo que provocó fuertes enfrentamientos con la población civil.

Las otras dos víctimas, Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, murieron por disparos de agentes migratorios.