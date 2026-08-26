La Bolsa de Milán sube un 0,31 % y encadena su segundo día al alza

El índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,30 % hasta los 55.506,15 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 291 millones de acciones por un valor de unos 2.623 millones de euros (unos 3.056 millones de dólares).

El mercado milanés consolidó la tendencia alcista por segundo día consecutivo en una jornada marcada por el descenso en la cotización del crudo.

Los mejores resultados de la jornada los registró la cementera Buzzi, que creció un 3,18 %, seguida de la fabricante naval Fincantieri (2,22 %); el banco Unicredit (2,16 %); la energética A2a (2,04 %) y la sociedad de cartera Azimut (1,87 %).

Por el contrario, lideraron las pérdidas la empresa de telecomunicaciones Inwit, con una bajada del 1,68 %, el grupo de automóviles de lujo Ferrari (-1,56 %); el grupo de juegos de azar Lottomatica (-1,35 %); la petrolera Eni (-1,03 %) y la gasística Snam (-0,95 %).