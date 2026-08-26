La oposición colombiana presenta un gabinete alterno para controvertir a De la Espriella

"Este no es un gabinete en la sombra, todo lo contrario. Es un gabinete en la luz", afirmó Petro durante la presentación que tuvo lugar en Bogotá, en la que aseguró que el nuevo equipo tendrá como misión controvertir las políticas del actual Gobierno y proponer alternativas.

Entre sus integrantes están los exministros Germán Ávila (Hacienda), Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), Rosa Yolanda Villavicencio (Relaciones Exteriores), Irene Vélez (Ambiente), Juan David Correa (Cultura), y el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Felipe Harman, entre otros exfuncionarios.

Petro justificó el nombre del gabinete al señalar que Colombia enfrenta un "Gobierno por la muerte" y cuestionó las políticas de la actual Administración, que vinculó con un supuesto proyecto internacional de control social mediante algoritmos y grandes plataformas tecnológicas.

El expresidente también arremetió contra sectores de la política y la tecnología de Estados Unidos y mencionó, entre otros, al empresario Peter Thiel, al vicepresidente estadounidense J.D. Vance y al magnate Elon Musk, a quienes relacionó con una corriente que, según dijo, pretende "sustituir las democracias por estructuras de poder jerarquizadas".

Petro sostuvo además que el nuevo gabinete debe ejercer una "crítica racional" al Gobierno y formular propuestas, y defendió el balance de su propia Administración, al destacar que dos de las tres grandes reformas que impulsó su Gobierno, la laboral y pensional, ya fueron aprobadas y que solo queda pendiente la reforma a la salud.

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Por su parte, el senador Iván Cepeda, que fue rival de De la Espriella en las pasadas elecciones presidenciales, afirmó que la oposición debe estar preparada para ejercer una defensa "firme, serena y organizada" de la democracia frente a lo que calificó como arbitrariedades del Gobierno.

El senador señaló que el Pacto Histórico está dispuesto a ejercer "todas las formas de oposición democrática", incluida la "legítima desobediencia civil" y la "resistencia activa", además de buscar alianzas con otros sectores democráticos.

Cepeda explicó que el gabinete opositor se inspira en experiencias internacionales, particularmente en el parlamentarismo británico, donde la oposición organizada puede funcionar como un "gobierno a la espera", preparado política y técnicamente para asumir el poder.

"Es una formidable herramienta para hacer la defensa de la democracia en Colombia", sostuvo el senador, quien cerró su intervención con una declaración de intención política: "Tengan de ello ustedes la certeza, la responsabilidad de conducir el Estado en el año 2030".

La creación de este gabinete ocurre en un momento en que el Pacto Histórico busca consolidarse como principal fuerza de oposición al Gobierno de De la Espriella y reorganizar sus estructuras políticas de cara al ciclo electoral de 2027 cuando serán elegidos alcaldes, gobernadores y miembros de corporaciones como concejos municipales y asambleas departamentales.