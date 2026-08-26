Médicos paraguayos cumplen tercer día de huelga sin lograr acuerdo con el Gobierno

La mayor movilización tuvo lugar en la capital del país, Asunción, donde los profesionales cerraron una concurrida avenida frente al Ministerio de Economía y Finanzas.

En esta dependencia, los líderes del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) mantuvieron una reunión de negociación con los ministros de Economía, Óscar Lovera; de Salud, María Teresa Barán, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien actuó como mediador entre los galenos y el Poder Ejecutivo.

"Nosotros no tenemos ningún planteamiento (de parte del Gobierno) hasta ahora, nada concreto, razón por lo que seguimos con la huelga nacional", dijo a periodistas la secretaria general del Sinamed, Rosanna González, al concluir el encuentro que duró varias horas.

La líder sindical dijo que los ministros "siguen sosteniendo que no hay recursos" para un reajuste del salario que, aseguró, no se ha actualizado desde 2012.

Al concluir la reunión con los ministros, los médicos emprendieron una marcha por las calles de Asunción e intentaron llegar a la casa del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), que lidera al gobernante Partido Colorado, pero su trayecto fue interrumpido por agentes de la Policía Nacional.

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En una conferencia de prensa, Latorre indicó que esta jornada mantuvo una reunión con el presidente paraguayo, Santiago Peña, quien le dijo que existe "predisposición y apertura para el diálogo", un mensaje que llevó a la reunión en el Ministerio de Economía.

"Este es el inicio de un diálogo. Nuestra intención es mediar y poder lograr una solución”, expresó Latorre, quien es médico de profesión.

La huelga afecta a los principales hospitales públicos, donde se suspendieron las consultas y cirugías programadas, pero no así a los pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), la entidad gubernamental que administra los fondos de pensiones y el sistema de salud de la gran mayoría de los trabajadores del país.

También marcharon en respaldo a la huelga los médicos de Ciudad del Este, la segunda urbe más grande del país y ubicada en el departamento de Alto Paraná (este), y del departamento Concepción (norte), informaron medios locales.

Por su parte, los galenos del departamento de Misiones (sur) cerraron de forma intermitente la carretera PY01, que conecta Asunción con la ciudad de Encarnación, fronteriza con Argentina.

"Hace 14 años estamos aguantando el mismo salario y no es justo", dijo una manifestante que no se identificó al canal ABC TV.

Otra huelguista, en declaraciones al mismo medio, solicitó a los senadores y diputados que cuando traten el presupuesto general de la nación, que debería iniciar a más tardar el 1 de septiembre, "pongan a la salud pública en primer lugar".

En la ciudad de Hernandarias, también en Alto Paraná (este), otro grupo de manifestantes marchó hacia las oficinas de la Entidad Binacional de Itaipú, la hidroeléctrica compartida entre Paraguay y Brasil, que provee importantes ingresos al país por concepto de regalías.

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, aseguró el martes que al Gobierno le resulta "imposible" financiar el reajuste del 76 % exigido por médicos del sector público y planteó como alternativa una mejora de los salarios de acuerdo a la formación de los profesionales, a través de la implementación de una "carrera sanitaria".