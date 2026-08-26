Padres denuncian puertas cerradas y sin personal en incendio que mató 14 bebés en Pakistán

"La puerta estaba cerrada con llave, por lo que los padres y familiares no pudieron entrar a sacar a los bebés. Perdí a mis gemelas de tres días en el incendio. Quedaron tan quemadas que no pudimos reconocerlas", afirmó a EFE uno de los padres, Bahadur Khan, de 50 años.

Según relató, su esposa fue sometida a una cesárea para dar a luz a las bebés y aún se recupera en la sala de emergencias del hospital, sin saber que sus hijas no han sobrevivido.

"Todavía no les habíamos puesto nombre y hoy solo nos entregaron partes de su cuerpo en un ataúd. Ofrecimos la oración fúnebre sin siquiera saber si eran los restos de nuestras hijas", relató Khan.

Otro de los padres, Abdullah, también acusó al centro hospitalario de neglicencia. "Mienten. Dicen que la puerta estaba abierta, porque yo mismo estaba presente intentando entrar, pero no pude rescatar a mi hijo", contó a EFE.

Un empleado del hospital, bajo condición de anonimato, respaldó las versiones de las familias y aseguró que la única enfermera de guardia había cerrado la puerta antes de ausentarse para evitar robos de recién nacidos, una práctica recurrente en el centro.

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"Tres de nosotros logramos entrar rompiendo los cristales con las manos y resultaron heridos", dijo el empleado, que sostuvo que "alrededor de 29 recién nacidos han muerto, en lugar de los 14 que afirma el Gobierno".

Los familiares presentes sostienen que la puerta de entrada a la sala de recién nacidos estaba cerrada con llave, presuntamente para evitar robos de bebés, y que el trato del personal no ha sido el debido.

La portavoz del centro, el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), Aneeza Jalil, aseguró a EFE que en el momento del suceso había personal del hospital en la sala y que su presencia puede verificarse mediante las grabaciones de las cámaras de seguridad, aunque aún no se han hecho públicas.

"Había dos médicos y dos enfermeras disponibles en ese momento, y la puerta de la UCIN no estaba cerrada con llave", declaró. "Un total de 75 personas, entre personal, padres, familiares y bebés, han sido rescatadas del edificio", afirmó Jalil, que señaló que los cuerpos de los 14 niños ya han sido entregados a sus familias.

La portavoz del centro atribuyó la imposibilidad de evacuar a los menores a que se encontraban conectados a equipos médicos.

El incendio se desató en el tercer piso de la unidad de salud materno-infantil del hospital PIMS, el hospital público más grande de Islamabad. Según la investigación preliminar, el incendio fue causado por un cortocircuito, indicó a EFE la portavoz del centro, que añadió que un informe final determinará la causa exacta.

El ministro federal de Salud, Mustafa Kamal, aseguró que no se perdonará a quien resulte responsable de cualquier negligencia, e indicó que las cámaras de seguridad mostraron una chispa cerca de un aparato de aire acondicionado a las 6:38 hora local (1:38 GMT).

Tras el suceso, el primer ministro, Shehbaz Sharif, suspendió de inmediato al secretario federal de Salud, Aslam Ghauri, y ordenó la creación de un comité de investigación para esclarecer los hechos.

La tragedia ocurre tras años de incendios que han cuestionado la respuesta contra incendios en la capital federal. En octubre de 2022, un incendio en el centro comercial Centaurus de Islamabad provocó una evacuación masiva y tomó aproximadamente dos horas ser controlado con la ayuda de la Marina, aunque no se reportaron víctimas.