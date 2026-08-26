Panamá lamenta la tragedia en Nepal tras la devastadora riada con al menos 160 muertos

"Ante la magnitud de esta tragedia, Panamá hace votos por el éxito de las operaciones de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria que se desarrollan en condiciones extremadamente difíciles, y reconoce los esfuerzos de las autoridades, equipos de emergencia y voluntarios que trabajan incansablemente para salvar vidas", señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

La nota oficial añade que "Panamá permanece unido al pueblo nepalí y a todos quienes han sufrido las consecuencias de esta tragedia".

También destaca la "especial solidaridad" del Gobierno de Panamá con las familias que "enfrentan en estos momentos la incertidumbre y el dolor por sus seres queridos, entre ellos peregrinos, turistas, trabajadores y habitantes de las comunidades afectadas".

"En estos momentos de profundo dolor, Panamá permanece unido al pueblo nepalí y a todos quienes han sufrido las consecuencias de esta tragedia", concluye el comunicado.

La mayor parte de las víctimas confirmadas hasta ahora se concentra en Nepal, donde el último reporte de la Policía informó de la recuperación de 157 cadáveres en las zonas afectadas por la riada, mientras que las autoridades chinas informaron de tres muertos en el condado tibetano Gyirong.

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China ha reportado también 265 desaparecidos, mientras el balance nepalí suma 384 turistas de los que no se tiene contacto -291 extranjeros, entre ellos dos españoles, y 93 nepalíes- además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, trece efectivos de la Fuerza Armada de Policía y sesenta trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.