Un documental narra la historia de la española que se hizo pasar por superviviente del 11S

"Todo el mundo llega a esta historia por el morbo, es incuestionable, pero cuando empezamos a trabajar en esto, teníamos el propósito de entender", dijo este miércoles a EFE Maíllo.

"En la cultura de la cancelación siempre se señala a alguien para apartarlo y decirnos a nosotros mismos que no somos así, pero, de hecho, hay mucho de nosotros en este caso", agregó.

Alicia Esteve Head pertenece a una familia de conocidos empresarios barceloneses que se vio implicada en 1992 en un escándalo económico, tal y como reveló el diario 'La Vanguardia' en 2007, poco después de ser destituida como presidenta de la asociación Red de Supervivientes del World Trade Center.

No es la primera vez que Maíllo rescata historias sobre farsantes y falsificadores. Ya lo hizo en su anterior documental, 'Oswald: el falsificador', nominado a la categoría de mejor documental en los Premios Goya de 2023.

Pero en 'La superviviente' el objetivo "es mucho más abstracto, más primario, porque este personaje miente para conseguir amor, tener un sentimiento de pertenencia a algo. Es un personaje con mucho contraste porque haciendo algo que se entiende como inmoral, consiguió un bien común", destacó el cineasta.

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La historia llegó a sus manos gracias a Markos Goikolea, guionista del documental. Goikolea se define como alguien a quien le fascinan los personajes "para los que la realidad no es suficiente o que necesitan un punto de fantasía para soportar la realidad".

"Cuando comencé a investigar, me topé con un enfoque muy acusatorio, un poco demonizante, y a mí, sin embargo, me generaba cierta simpatía, porque por muy estrambótico y loco que fuera el caso, habla de cosas muy humanas y universales", sostiene Goikolea.

Uno de los mayores inconvenientes a la hora de realizar el documental fue el acceso a los testimonios. Muchos afectados no querían asociar el 11-S "a un hecho fraudulento" y otros no querían volver a hablar de Head ni saber de ella, "pasaban vergüenza".

Las entrevistas a supervivientes que conocieron a Tania Head se rodaron en dos viajes a Nueva York, y fueron, finalmente, "muy positivas".

Cada una de las personas que aparecen cuenta su historia y cada experiencia es diferente del resto. Sin embargo, comparten una misma problemática: se sienten "víctimas de tercera".

"Cuando pasa una tragedia así, lo más importante es honrar a los muertos y sus familias, luego a los que estuvieron ayudando, y luego quedan aquellos que decían que estaban mal, pero que estaban vivos y, por tanto, no tenían ningún problema", explica Maíllo.

"Había tantas personas implicadas, más de 15.000 supervivientes, que había que poner el foco en algún lado, pero sigue siendo impactante que no se les invitara a la Zona Cero hasta 2004, y fue gracias a Tania", subrayó Goikolea.

Su posición como supuesta víctima, superviviente y viuda convirtieron a Tania Head en una figura intocable, su identidad quedó protegida e incuestionada durante años.

"En un momento de catástrofe o desesperanza general social, el pensamiento crítico es mucho más bajo y somos más vulnerables a creer ciertas historias que nos reconfortan", apuntó Goikolea.

A pesar de que la propia Head no aparece en el documental, tanto Maíllo como Goikolea tuvieron la ocasión de hablar con ella fuera de cámaras en lo que describen como una "conversación complicada" y aseguraron que, ante todo, han querido "respetarla y respetar su decisión de matar al personaje".

La película, que llega a las salas españolas este viernes, apenas dos semanas antes del 25.º aniversario de los atentados, ya cuenta con distribución confirmada para América, aunque aún no hay fecha concreta de lanzamiento.