Una inmensa riada deja un centenar de víctimas en Nepal y China y casi 900 desaparecidos

Mientras las labores de rescate continúan en esta zona montañosa del país, esto es lo más importante sobre esta emergencia:

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales. El agua llegó también a territorio chino.

Decenas de imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo pequeños pueblos enteros, embalses, puentes y otras infraestructuras son arrasadas completamente cuando el río que los atraviesa crece de golpe, mientras decenas de personas corren intentando huir de las inundaciones.

Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.

La oficina del Primer Ministro de Nepal informó en su último boletín que se han recuperado 95 cadáveres en las zonas afectadas por la riada del río Bhote Koshi, mientras que las autoridades chinas informaron de tres muertos en el condado tibetano Gyirong, según un primer balance difundido por el canal estatal CCTV.

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China ha reportado también 265 desaparecidos, mientras el balance nepalí suma 484 turistas de los que no se tiene contacto -391 extranjeros, entre ellos dos españoles y 93 nepalíes- además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos. Es decir, casi 900 desaparecidos.

Además de los dos españoles, entre los extranjeros figuran 133 indios, 47 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos, 24 canadienses, 19 malasios, siete ucranianos, seis singapurenses, seis sudafricanos, cinco japoneses, cinco neozelandeses, cuatro alemanes, tres franceses, dos irlandeses, dos neerlandeses y dos rusos.

Al menos 80 puentes fueron destruidos (35 puentes vehiculares y 45 colgantes peatonales) y la riada causó "serios daños" a las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, cuya construcción acababa de concluir y que tenía previsto iniciar pruebas en los próximos días, según declaró el director del proyecto, Bijay Mohan Bhattarai, al periódico Kathmandu Post.

Las autoridades siguen evaluando el origen de la riada, ya que en un primer momento se contempló como posibilidad un desbordamiento o ruptura de un lago glaciar en el Tíbet, pero también se ha aludido a un terremoto que ha podido causar esta emergencia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, afirmó de forma preliminar que un terremoto ocurrido a las 8:37 hora local (2:52 GMT) habría provocado un gran deslizamiento de tierra, bloqueando el curso del río y originando después la inundación. El Servicio Geológico de Estados Unidos registró a esa hora un seísmo de magnitud 4,4, con epicentro a unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.

El Gobierno de Nepal ordenó movilizar helicópteros del Ejército y de empresas privadas para rescatar a heridos y personas atrapadas, trasladarlas a lugares seguros y desplegar todos los recursos necesarios en la zona.

En total, según el último balance de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, en inglés), las autoridades han rescatado 80 personas por tierra y 116 con helicópteros.

Además, el Ejecutivo declaró zona de desastre durante tres meses las áreas afectadas por la riada del río Bhote Koshi, y dispuso atención médica gratuita para los heridos, alojamiento y alimentos para quienes hayan perdido sus viviendas y asistencia económica inmediata para las familias de los fallecidos, de acuerdo con la legislación vigente.

El Gobierno ordenó además reabrir cuanto antes las carreteras bloqueadas, restablecer el suministro de agua potable, electricidad y telecomunicaciones y movilizar recursos para la reconstrucción de las infraestructuras públicas dañadas.

La Unión Europea (UE) activó este miércoles el sistema satelital Copernicus para mapear las zonas afectadas, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen dijo que el bloque está "listo para movilizar más asistencia".

"Mis pensamientos están con todos los afectados, especialmente las familias que han perdido seres queridos o que aún esperan noticias. También compartimos un pensamiento para los valientes equipos de primera respuesta", dijo Von der Leyen, en X.

También expresaron su solidaridad el primer ministro indio, Narendra Modi, que aseguró que sus esquipos "están coordinando de cerca los esfuerzos de rescate y socorro"; el ministro de Exteriores birtánico, Ed Miliband, que se mostró "profundamente preocupado", y la oficina para el sur y centro de Asia de la secretaría de Estado estadounidense, quien se mostró "lista para brindar asistencia", entre otros.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) ha liberado más de un millón de euros en fondos de emergencia para apoyar la respuesta de la Cruz Roja de Nepal.