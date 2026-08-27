Descubren en Guatemala construcción de pequeño túnel dentro de una prisión

El descubrimiento tuvo lugar en la prisión denominada Granja Penal Pavón, situada en el municipio de Fraijanes, en el departamento (provincia) de Guatemala (centro), de acuerdo al Ministerio de Gobernación (Interior) y el Ejército guatemalteco.

"Desde hace varios días se le venía dando seguimiento a un presunto túnel, tras información que generaron (los sistemas) de inteligencia (de la entidad)", expuso el director del Sistema Penitenciario de Guatemala, Jorge López.

"Hoy hicimos una requisa para encontrar el túnel y se encontró una caleta que ya la estaban trabajando (los reos). En un inicio el objetivo (del túnel) era almacenar objetos ilícitos, y luego era ya posiblemente para una fuga de privados de libertad", añadió López.

Durante la requisa, el Ejército guatemalteco informó sobre la incautación de 387 "objetos punzocortantes", 20 "estatuas de la Santa Muerte" y 32 teléfono celulares, además de 20.000 cigarros y casi un millar de cervezas.

Las autoridades también hallaron "ocho paquetes grandes de presunta marihuana", alrededor de un centenar de "colmillos de cocaína" y "100 pastillas de presuntas anfetaminas".

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Inaugurada en la década de 1960, la Granja Penal Pavón, a 25 kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, cuenta con una población carcelaria de aproximadamente 5.000 reos, ubicada en espacio adyacente a otras cárceles dentro del mismo sector en Fraijanes.

En febrero pasado, el Gobierno de Guatemala anunció la finalización del primer censo de población reclusa en la historia del país, con un total de 24.000 reos contabilizados, incluidos 2.545 pandilleros, una medida implementada tras una serie de fugas y motines en los últimos meses.

La identidad de cada recluso fue verificada mediante huellas dactilares y dispositivos biométricos cotejados con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renap) para detectar posibles suplantaciones.

Las pandillas mantienen una pugna con el Gobierno por el control de las cárceles desde julio de 2025, cuando sus líderes fueron trasladados a un penal de máxima seguridad para su aislamiento, lo que derivó en constantes disturbios.