Cuba envía sus condolencias a Argelia por las víctimas y los daños por los incendios

“Sentidas condolencias al gobierno y pueblo de Argelia por las víctimas y las decenas de heridos ocasionados por los devastadores incendios forestales que se extienden por las wilayas Jijel, Bejaia y Tizi Ouzou, al noreste de esa nación”, expresó el canciller de la isla Bruno Rodríguez en redes sociales.
Extendió, además, las condolencias “a los familiares de los fallecidos” y deseó una “pronta recuperación a los heridos”.
Los incendios en Argelia se avivaron de manera “inusual e inesperada” informaron este jueves fuentes de la Dirección General de Protección Civil.
Ante esta situación, efectivos del Ejército y de Protección Civil desalojaron desde el miércoles un número indeterminado de viviendas, debido al “inesperado” cambio en la dirección del viento, que expandió las llamas hacia zonas habitadas. Diversas infraestructuras quedaron calcinadas o con daños estructurales “graves”.
El ministro de Interior y Transporte, Said Sayoud, informó la víspera que cinco víctimas mortales se registraron en la región de Jijel y cuatro en Bejaia, ambas en el noreste del país, mientras que las tres restantes fallecieron en Tizi Ouzou (norte).
Además, los heridos fueron trasladados a hospitales y centros sanitarios de las correspondientes regiones, según el grado de lesiones.