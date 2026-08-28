El CICR alerta del drama de los desaparecidos en Latinoamérica y pide reforzar su búsqueda

Con motivo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, la organización formuló este viernes un llamamiento para que los Estados de la región hagan más para la prevención y respuesta a la desaparición de personas, dando más recursos humanos, técnicos y presupuestarios a los mecanismos de búsqueda e identificación.
La desaparición de personas responde a contextos muy diferentes en la región, desde los conflictos armados y otras situaciones de violencia, hasta fenómenos que requieren respuestas específicas de las autoridades.
Aparte de Colombia y México, otros países también exhiben cifras significativas: Brasil registró 85.233 personas desaparecidas en 2025, mientras que Perú experimentó un aumento del 18 % de los casos ese mismo año, señaló el CICR.
No obstante, el CICR también aclaró que cada situación es particular y que las cifras no son comparables entre si.
La primera razón es que los sistemas de registro (en ciertos casos inexistentes, no centralizados o desactualizados), los periodos contabilizados y los contextos de las desapariciones difieren entre los países, por lo cual la dimensión real del problema en la región sigue siendo difícil de determinar.
El CICR -que juega un rol de intermediario humanitario en decenas de conflictos en el mundo- sostuvo que de manera general las búsqueda debe activarse de inmediato ante una desaparición y se debe permitir la participación de las familias durante todo el proceso.
Asimismo, se necesitan servicios forenses capaces de recuperar e identificar restos y garantizar su restitución digna a las familias.
Con ocasión de esta conmemoración, el CICR recordó que desde hace décadas trabaja con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja latinoamericanas y las familias para mejorar estos mecanismos.