El desempleo en Chile marca 9,5 % en trimestre mayo-julio, su nivel máximo en cinco años

El organismo detalló que el aumento del indicador se explica "producto del alza de la fuerza de trabajo (0,7 %) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,2 %)", en tanto las desocupadas "aumentaron 10,4 %, incididas por quienes se encontraban cesantes (9,4 %) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (20,9 %)".

En las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 10,3 %, aumentando 0,6 puntos en comparación con el mismo periodo anterior, "producto del ascenso de 1,7 % de la fuerza de trabajo, mayor al 1 % registrado por las ocupadas".

En doce meses, señaló el INE, "la estimación del total de personas ocupadas decreció 0,2 %, incidida exclusivamente por los hombres (-1,1 %)".

"Según sector económico, la contracción de la población ocupada fue influida por información y comunicaciones (-14,6 %), enseñanza (-3,3 %) e industria manufacturera (-2,7 %), en tanto que por categoría ocupacional, el descenso se observó en personas asalariadas formales (-2,4 %) y familiares no remunerados (-6,7 %)", detalló el organismo.

El Gobierno de ultraderechista José Antonio Kast logró aprobar en el Congreso una controvertida megarreforma económica y tributaria con la que busca fomentar el crecimiento y el empleo, medida que reduce el impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, pero también otorga beneficios fiscales para la repatriación de capitales e invariabilidad tributaria a grandes inversiones.

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Los malos resultados de desempleo se suman a los de la actividad económica del país, que se contrajo el 0,2 % en el segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior y completó dos períodos con cifras negativas tras la caída de 0,9 registrada en mayo.

El Banco Central de Chile moderó en junio sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) que el PIB chileno se expandirá entre el 1 % y 1,75 % en 2026.