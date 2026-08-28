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28 de agosto de 2026 a la - 11:10

El desempleo en Chile marca 9,5 % en trimestre mayo-julio, su nivel máximo en cinco años

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Santiago de Chile, 28 ago (EFE).- La tasa de desempleo en Chile alcanzó en el trimestre mayo-julio un 9,5 %, un alza de 0,8 puntos en doce meses, manteniéndose en su máximo nivel en cinco años, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Por EFE

El organismo detalló que el aumento del indicador se explica "producto del alza de la fuerza de trabajo (0,7 %) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,2 %)", en tanto las desocupadas "aumentaron 10,4 %, incididas por quienes se encontraban cesantes (9,4 %) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (20,9 %)".

En las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 10,3 %, aumentando 0,6 puntos en comparación con el mismo periodo anterior, "producto del ascenso de 1,7 % de la fuerza de trabajo, mayor al 1 % registrado por las ocupadas".

En doce meses, señaló el INE, "la estimación del total de personas ocupadas decreció 0,2 %, incidida exclusivamente por los hombres (-1,1 %)".

"Según sector económico, la contracción de la población ocupada fue influida por información y comunicaciones (-14,6 %), enseñanza (-3,3 %) e industria manufacturera (-2,7 %), en tanto que por categoría ocupacional, el descenso se observó en personas asalariadas formales (-2,4 %) y familiares no remunerados (-6,7 %)", detalló el organismo.

El Gobierno de ultraderechista José Antonio Kast logró aprobar en el Congreso una controvertida megarreforma económica y tributaria con la que busca fomentar el crecimiento y el empleo, medida que reduce el impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, pero también otorga beneficios fiscales para la repatriación de capitales e invariabilidad tributaria a grandes inversiones.

Los malos resultados de desempleo se suman a los de la actividad económica del país, que se contrajo el 0,2 % en el segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior y completó dos períodos con cifras negativas tras la caída de 0,9 registrada en mayo.

El Banco Central de Chile moderó en junio sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) que el PIB chileno se expandirá entre el 1 % y 1,75 % en 2026.