El ejército israelí bombardea una vivienda en Yenín, en el norte de la Cisjordania ocupada

"Hace poco tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo un ataque preciso contra varios terroristas en la zona de Yenín", reza el escueto mensaje publicado por las fuerzas armadas israelíes.

Poco después, la Media Luna Roja Palestina informó de que envió varias ambulancias a la zona "tras el aviso de un bombardeo israelí contra una vivienda" de la localidad.

Sin embargo, según denunció este servicio de emergencias, sus equipos fueron "detenidos" por los militares israelíes tras llegar al escenario del ataque.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, afirmó que el ataque estuvo dirigido contra una vivienda en construcción en Yenín, a lo que siguió una incursión de soldados israelíes en la ciudad palestina.

Sin embargo, según el canal 12 de la televisión pública israelí, el ataque tuvo como objetivo un vehículo que transportaba a tres supuestos milicianos palestinos.

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De acuerdo con este medio, el objetivo principal era el líder de una organización terrorista, que no especificó, en la localidad.

Por el momento se desconoce si el ataque deja víctimas o heridos.

Si bien la violencia y las operaciones militares israelíes son frecuentes en Cisjordania, los bombardeos aéreos son mucho menos habituales en este territorio palestino ocupado, donde las incursiones del Ejército israelí suelen llevarse a cabo principalmente con tropas terrestres, vehículos blindados y fuego de armas ligeras.