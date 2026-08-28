El rublo cae a los niveles de abril de 2025 frente al dólar estadounidense

Según el Banco Central de Rusia, la divisa nacional se cotizó este viernes a 85,60 unidades por dólar, su valor más bajo desde el 8 de abril del pasado año.

La moneda rusa ha caído un 10,5 % durante el último mes y un 20 % desde junio, cuando comenzó su actual tendencia a la baja.

Debido a la caída de los precios, las compañías rusas ingresaron en julio 2.200 millones de dólares por las exportaciones de crudo frente a los 7.600 millones de dólares de otros meses.

La actual escalada de los ataques rusos y ucranianos contra la retaguardia y la congelación de las negociaciones de paz han incrementado la presión sobre la moneda.

Los analistas pronostican que el rublo se apreciará ligeramente en septiembre y se depreciará de nuevo en octubre y noviembre, cuando podría superar las 90 unidades por dólar.

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En realidad, todo dependerá de lo precios de los hidrocarburos a nivel internacional, de las tensiones geopolíticas, en particular en Oriente Medio, y de una posible reanudación de las negociaciones ruso-ucranianas con mediación estadounidense.

La economía rusa, que se contrajo en los primeros tres meses del año, evitó la recesión en el segundo trimestre gracias al alza de los precios del petróleo debido a la guerra en Irán.