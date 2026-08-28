Países árabes expresan sus condolencias por la muerte de Harald V de Noruega

"Por orden de su Majestad el Rey Abdalá II bin Al Hussein, la Corte Real Hachemí anuncia un período de luto por el difunto, que tendrá lugar en la Corte Real Hachemí durante tres días a partir de este viernes", dijo el Palacio Real de Jordania en un comunicado.

Abdalá II expresó su "profundo pesar y el del pueblo del reino Hachemí por esta pérdida", y "reafirmó su solidaridad con el reino de Noruega y su pueblo amigo en estos momentos difíciles", añadió.

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, manifestó por su parte su "gran aprecio" hacia el rey Harald V, y recordó su último "encuentro en Oslo en diciembre de 2024 y la cálida bienvenida" que le brindó.

"Atesoro profundamente la enriquecedora conversación que mantuvimos entonces sobre las relaciones egipcio-noruegas y la situación en Oriente Medio", dijo Al Sisi, según un comunicado de Presidencia egipcia.

El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, así como el vicepresidente de ese país del golfo Pérsico, Mohamed bin Rashid Al Maktum, entre otros líderes árabes, también enviaron telegramas o emitieron comunicados para expresar su pesar por la muerte de Harald V.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El rey de Noruega, de 89 años, falleció este viernes a las 6:35 hora local (4:35 GMT) en el Hospital Nacional de Oslo, donde estaba hospitalizado desde hace once días.