Rusia efectúa un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental

El misil fue disparado desde el cosmódromo de Plesetsk, situado a unos 800 kilómetros al norte de Moscú, y alcanzó su objetivo en el polígono de tiro de Kurá en la península rusa de Kamchatka, en el océano Pacífico.

Según el comunicado castrense, el misil de emplazamiento móvil llegó a su destino a 6.000 kilómetros de distancia de su lugar de lanzamiento.

El objetivo del ensayo era comprobar las características táctico-técnicas y de vuelo del misil, de lo que Moscú avisó a Estados Unidos con más de 24 horas de antelación.

Con el argumento de que la OTAN ha provocado una carrera armamentista en el mundo, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció hace un año el reforzamiento de la triada nuclear con bombarderos modernizados Tu-160M y misiles balísticos intercontinentales RS-24 Yars.

Según la agencia Bloomberg, Putin se propone escalar los ataques contra territorio ucraniano con misiles balísticos convencionales, justo cuando el Kremlin ha constatado que el proceso de paz está "totalmente estancado".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó este martes por primera vez a Moscú supuestamente para advertir al Kremlin ante una posible provocación contra un país de la OTAN.