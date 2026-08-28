Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026, unos 59 al día

"Los asesinatos han disminuido, lo que confirma una tendencia evidente desde hace tiempo y marca otro trimestre consecutivo en el que este tipo de delito muestra una trayectoria descendente", indicó el ministro tras presentar las estadísticas de criminalidad en una rueda de prensa en Pretoria.

Según el informe del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), los homicidios cayeron un 5,9 % entre abril y junio de este año, con 343 casos menos que en los mismos meses de 2025.

"A pesar de que seguimos registrando numerosos homicidios en zonas afectadas por la violencia de bandas, también hemos visto reducciones significativas en delitos como el robo de vehículos, los robos en viviendas y comercios, y los asaltos a camiones blindados de transporte de caudales", añadió Cachalia.

Los crímenes violentos clasificados como delitos de contacto también bajaron un 2,3 % en general, con una reducción del 5,3 % en los robos comunes y del 14,7 % en los robos agravados; mientras que las agresiones sexuales cayeron un 0,8 %, hasta 11.532 casos.

"Aunque estas estadísticas demuestran reducciones en ciertas categorías, no cambian la realidad de gran parte de nuestra población: vivimos en una sociedad con altos índices de criminalidad acompañados de elevados niveles de violencia", subrayó Cachalia.

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En materia de agresiones sexuales, si bien el promedio se redujo un 11,5 %, hubo 9.201 violaciones entre abril y junio de este año, solo 32 casos menos en comparación con el mismo periodo de 2025.

"A menudo escucho a mujeres de nuestra sociedad quejarse de no poder usar los espacios públicos con seguridad, algo que comparan con otros países. Cuando nos comparamos con otros países, salimos perdiendo", expresó el ministro.

"Deberíamos poder vivir en una sociedad donde las mujeres puedan caminar libremente a cualquier hora, vestidas como quieran, divertirse, salir los fines de semana, ir a la escuela o a la universidad, y sentirse seguras. Todavía no vivimos en esa realidad", admitió.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, un país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.