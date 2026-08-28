Zelenski condecora al presidente del Senado español por apoyar la soberanía de Ucrania

El Senado informó este viernes de que la embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska, comunicó por carta a Rollán la concesión de esta distinción por decreto presidencial el 21 de agosto, y el presidente de la cámara alta española escribió a Zelenski para agradecérselo.

La embajadora dio las gracias a Rollán y al Senado por "el continuo respaldo y la solidaridad con el pueblo de Ucrania frente a la brutal agresión militar de la Federación de Rusia", en alusión al comienzo de la invasión de su territorio el 24 de febrero de 2022.

En su respuesta, Rollán comunicó a Zelenski que el Senado seguirá colaborando con las instituciones ucranianas "para contribuir al fin de esta guerra y alcanzar una paz justa y duradera".

Además, el presidente de la cámara legislativa reiteró su compromiso de continuar denunciando los ataques indiscriminados de Rusia contra la población civil, y recordó la situación de los niños ucranianos llevados a la fuerza a Rusia y separados de sus familias.

Rollán dirigió también cartas de agradecimiento a Sokolovska y al presidente de la Rada Suprema de Ucrania, su parlamento unicameral.